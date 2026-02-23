Juanma Castaño sentencia al nuevo Camp Nou por su ambiente: "Es el campo más aburrido de Primera"

El ambiente en el Camp Nou se ha convertido en un tema de debate. Durante 'El Tertulión de Tiempo de Juego', el periodista Juanma Castaño ha compartido su particular reflexión sobre el estadio azulgrana, a raiz de una observación que compartió Dani Senabre en una experencia cercana: "Yo estuve el día del Mallorca y aluciné, iba avisado, y nunca en mi vida lo había visto así, nunca”, ha confesado el colaborador.

Castaño ha descrito la atmósfera como un “silencio sepulcral” que provoca que el espectáculo “no parece fútbol”. La razón de esta apatía, según se ha comentado en el programa, parece ser la abrumadora presencia de aficionados extranjeros. “Es que todos son extranjeros, todos”, han comentado en repetidas ocasiones algunos aficionados a la salida del estadio.

La sensación es que el público local ha sido desplazado por el turismo. Según se opinión en El Tertulión, en cada plano que ofrece la televisión se aprecian mayoritariamente visitantes, hasta el punto de que algunos aficionados lamentan que en las gradas ya no se escucha “hablando catalán y castellano”.

Una sentencia rotunda

La reflexión de Juanma Castaño ha culminado con una afirmación muy contundente sobre el actual ambiente del feudo barcelonista. “Yo creo que ahora mismo es el campo más aburrido de primera, en eso, de verdad”, ha sentenciado el comunicador, diferenciándolo del resto de estadios grandes "con más de 25.000 espectadores. ¡Es que no suena!"

FCBFemeni El Barcelona Femenino volverá a jugar en el Camp Nou más de 1.000 días después.

A pesar de la crítica, en la tertulia también se ha apuntado que el ambiente sí responde en las grandes citas. Se espera que la situación sea diferente en partidos clave como el del Atlético de Madrid, el del Real Madrid o en las eliminatorias de la Champions League, aunque se ha matizado que “en el Barça son muy pocos partidos los que se conecta la gente”.

Una grada 100% para socios

La periodista Helena Condis ha aportado información sobre los planes del club para revertir esta situación. Al parecer, el FC Barcelona tiene la intención de que el 'fondo norte', que actualmente está desocupado, esté formado “100 por 100” por socios. El objetivo sería estrenar esta nueva grada el 3 de marzo para recibir al Atlético de Madrid.

Esta medida supondría un aumento de aforo de unos 15.000 aficionados más, alcanzando un total de 62.000 espectadores en el campo. La clave es que esos nuevos asistentes serían todos socios, un público que se presupone mucho más implicado para animar y presionar al rival, algo fundamental para recuperar la esencia del Camp Nou.