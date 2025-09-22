FÓRMULA 1
El surrealista regreso a casa de Carlos Sainz y Charles Leclerc tras el Gran Premio de Azerbaiyán
El piloto monegasco compartió en redes sociales un vídeo junto al madrileño por las calles de Italia
El piloto madrileño Carlos Sainz fue uno de los protagonistas del GP de Azerbaiyán de este pasado fin de semana tras su podio en el circuito de Bakú.
Sainz, que partió segundo con su Williams tras Max Verstappen, mantuvo la tercera posición después de que fuera adelantado por George Russell, y consiguió así su primer podio con Williams.
Sin embargo, Sainz también fue noticia por lo que ocurrió tras la carrera. Tal y como ha compartido el monegasco Charles Leclerc, ambos tuvieron una pequeña odisea para volver a casa.
Tras el Gran Premio, ambos partieron hacia Niza para poner rumbo a Mónaco, sin embargo, debido a las fuertes lluvias, su vuelo fue desviado a Italia.
Allí, ambos decidieron alquilar una furgoneta y empezaron a conducir por las carreteras italianas para poder volver a casa.
Los dos pilotos, aunque ahora no comparten equipo, sí que fueron compañeros en Ferrari desde 2021 hasta 2024.
Aunque tuvieron su competencia en pista, mantienen una buena relación personal fuera de ella como se puede ver en el vídeo compartido en redes sociales por Leclerc.
Horas extras para un Carlos Sainz que reconoció por la radio del equipo tras pasar la bandera de cuadros que el de este domingo "ha sido mejor que mi primer podio"
Leclerc, por su parte, solo pudo ser noveno, justo por detrás de su compañero, el británico Lewis Hamilton.