El mensaje de Luis del Val a la ministra de Sanidad por lo que puede pasar ante el veto a la privada

Señora ministra de Sanidad: las listas de espera en algunas Comunidades Autónomas superan los seis meses. Si sacan adelante que la Sanidad Pública no establezca convenios con la Privada, las listas de espera aumentarán y algunos españoles morirán, no por la patria o defendiendo el territorio ante un invasor, sino aguardando una intervención quirúrgica que ya no les llegará, es decir, que pueden morir por su ineptitud.

Señora ministra de Sanidad: dígales a los tontos contemporáneos que se sientan en el Consejo de Ministros, que en los momentos más altos de la pandemia, la Sanidad Privada que tanto odian, se hizo cargo del 30 por ciento de los enfermos. Si los convenios con la Privada hubiesen estado prohibidos ¿qué habríamos hecho con ese 30% de enfermos? ¿Esperar a que se murieran en casa y contagiaran a toda la familia? ¿O aplicarles la eutanasia y muerto el perro, o sea, el enfermo, se acabó el problema?

Señora ministra de Sanidad: Diez millones y medio de españoles, además de pagar las cuotas de la Seguridad Social, hemos suscrito un seguro privado médico. No porque nos sobre el dinero, sino porque los autónomos, cuando tenemos algún alifafe, necesitamos saber enseguida, si podremos impartir esa conferencia o no, y en la Sanidad Privada, al pedir cita, nos dicen siempre que la semana próxima.

Señora ministra de Sanidad: explíqueles a los tontos contemporáneos que se sientan en el Consejo de Ministros, que cuando un enfermo de la Pública ocupa una cama en la Sanidad Privada ahorramos dinero, porque la cama de la Privada es más barata que la pública. Y dígale al presidente del Gobierno que, cuando anuncie que nos va a pagar la salud dental, recuerde que no es su dinero, que no es el tío Gilito millonario que les da limosna a los patitos pobres, sino el dinero que los españoles hemos puesto a su disposición, a través de impuestos.

Pero, sobre todo, cuidado con el sectarismo ideológico contra la privada, porque pueden ser cómplices de homicidio por imprudencia al aumentar las esperas y, también, al fomentar el turismo sanitario, anunciando que cualquiera que pise España ya tiene derecho a operarse de lo que sea. Eso supera la estupidez y es una cuestión de vida o muerte para los que todavía estamos vivos y les soportamos.