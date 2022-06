El mensaje de Luis del Val a los manifestantes contra la OTAN: "No me extraña..."

La Reina se llevó a las parejas de los mandatarios al museo Reina Sofía, y posaron ante el cuadro del Gernika. Fue el mismo día en que Zelenski intervino en la cumbre de la OTAN, el mismo Zelenski que, unas semanas antes, había declarado que Mariúpol venía a ser el Gernika de Ucrania.

Que un ejército regular bombardee a la población civil es un asesinato masivo. En la guerra civil española hubo un ensayo general de estos asesinatos. No sólo en Gernika, sino en otros lugares, y no sólo las tropas franquistas, sino también las republicanas que, en Cabra, como en Gernika, bombardearon un mercado al aire libre, donde fueron asesinadas más de cien personas.

Tras el ensayo, vino la apoteosis en la II Guerra Mundial, pero nada comparable a la exquisita selección del ejército ruso, en Ucrania, que se ha especializado en bombardear escuelas, hospitales, centros comerciales y viviendas civiles.

A Putin, dada la eficacia y contundencia de sus asesinatos masivos sobre la población civil, le cabe el gran honor de ser el primer gobernante que ha convertido a un ejército regular en una organización terrorista. Y, como terrorista, hay que reconocer que, hoy por hoy, el ejército ruso es el gran campeón, porque tiene muchos más medios. Los terroristas de ETA, por ejemplo, pusieron bombas en el Hipercor de Barcelona, pero sólo asesinaron a veintiuna personas. Los terroristas de Putin, en cambio, eligen una ciudad, empiezan a lanzar bombas, y la cosecha de asesinados se tiene que contar a cientos.

Tengo amigos militares en España. Conozco algo su trabajo, su disciplina, su ética, su valor -algo que no sólo es supuesto, sino demostrado- y me imagino la terrible lucha ética que mantendrían consigo mismos, si recibieran las groseras y crueles órdenes que envía Putin a sus tropas.

Es una exhibición tal de sadismo, de crueldad, de ferocidad monstruosa, que no me extraña que la manifestación de los lilas contra la OTAN fuera un fracaso. En Moscú hubieran tenido un gran éxito, porque los habrían metido en la cárcel por no reconocer la valentía de Putin ordenando que salte por los aires una escuela, y logrando el silencio terrible que se cierne sobre los cuerpos de los niños asesinados. Me imagino que el grupo no vio sólo el cuadro de Picasso, sino la razón de ser de la OTAN.