Luis del Val: "Los Iglesias van a ingresar casi 30.000 euros mensuales"

Los que, además del extravagante oficio del periodismo, dedicamos algún tiempo a la narrativa, nos fijamos mucho en las emociones, sobre todo cuando las emociones afloran y son advertidas por los demás. La más fácil de interpretar fue la de Aina Vidal, atravesando una enfermedad, y abrumada ante el interés de la Cámara por su estado. Tampoco era difícil de descifrar el incipiente sollozo de Meritxell Batet, como de viejecita cantando un bingo, aunque ella ni es viejecita, ni ignoraba el resultado del bingo.

Sin embargo, las lágrimas que más me hicieron discurrir fueron las de Pablo Iglesias, que casi me temí que se le hubiera puesto enfermo algún niño, aunque enseguida me tranquilicé al comprobar que la madre de las criaturas estaba feliz, sonriente y dándose abrazos con la Peña.

Bien, podría derivarse de la alegría de que el anhelo de ser vicepresidente estaba ya al alcance de la mano. O de que tanto atacar a la casta, y resulta que, no sólo se consolida como parte de la casta a la que ya pertenece desde hace años, sino que se encuentra en el estrato de la casta superior, a la misma altura de de los que mandan en las empresas del IBEX, a los que tanta manía les tiene.

Esas lágrimas podrían ser consecuencia de ese hecho, de haber tenido que acceder a la casta, pero... pero, también podría tener un origen menos idealista. Y es que entre su compañera, señora, esposa y en cualquier caso madre de sus hijos, sumando los sueldos de diputada y ministra, y los de diputado y vicepresidente del gobierno, de él mismo, los Iglesias van a ingresar casi 30.000 euros mensuales, lo que les convierte en sujetos de esa subida de impuestos que Pedro Sánchez ya anunció para quienes ingresen más de 130.000 euros anuales.

Si, además, cuentan como ingresos los viajes, dietas, vehículos, almuerzos, etcétera -como les cuenta a cualquier ejecutivo de una empresa privada- tanto si hacen la declaración de la renta conjunta, como si la hacen por separado, van a pertenecer a ese grupo privilegiado de poco más de 100.000 españoles que son los que tienen más ingresos.

Del bondadoso proyecto de seguir viviendo en Vallecas a la situación actual hay tanta diferencia que son explicables las lágrimas, e incluso no hubiese extrañado una zapateta al aire. ¿Es demagógico este comentario? Pues sí, es asquerosamente demagógico. Pero es que los demagogos, los que van de Robin de los bosques, los que, aun sin que venga a cuento, hablan de los que no llegan a fin de mes, lo que mejor entienden es el lenguaje demagógico.