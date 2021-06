Del Val, ante un posible indulto fiscal a Junqueras: "El escándalo puede ser superior, ese es nuestro dinero"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la malversación de fondos públicos cometida por los indultados:

"Algunos de los indultados, como Junqueras, están amenazados de embargo de bienes por malversación de fondos públicos, y espero que como hay tres jueces en el Gobierno, busquen un recoveco por el que extraigan la posibilidad de un indulto fiscal, pero que no sea en junio, por favor, porque los millones de españoles que el día 30 pagaremos el IRPF a Hacienda, nos enfadaríamos mucho, y con toda la razón.

Los tres jueces, que ya han dado muestras de embarrar sus antiguas meritorias biografías personales hasta sepultarlas, tendrán que buscarle las vueltas al Tribunal de Cuentas, donde parece que aplican el reglamento sin concordias que valgan. Y es quela borrachera de malversación de dinero público de la Generalitatalcanzó límites y caprichos que nunca se dieron en un cortijo andaluz del siglo XIX.

Por ejemplo, el consejero Andreu Max-Colell, tras conocer los planes independentistas de Artur Mas, dijo: ”No nos quedaremos en casa, no le haremos el favor al gobierno de España de quedarnos en casa”. Y se marchó a Washington, a explicarles a los catalanes que vivían en Washington, de que iba el procés. Pero no salió gratis. La información y el viaje costó 2.857.000 euros, casi tres millones de euros, una cantidad con la que se podrían haber adquirido 20 viviendas sociales. Y no les cuento la borrachera de millones que costaron las embajadas de la señorita Pepis, con sueldos superiores al de los embajadores de verdad para disfrute de amigos y secesionistas allegados.Embarraban el prestigio de España por el mundo, predicaban que esto era una dictadura que perseguía catalanes por serlo, y todo ello con dinero público, ese dinero que el día 30 aportaremos, después de estar todo el año pagando Ibis, ivas y venías.

¿Les van a indultar porque la malversación tenía motivos ideológicos? ¿Indultarán también a Bárcenas, que se llenaba sus bolsillos por ideología? ¿Indultarán a los que malversaron una pila de millones en Andalucía, los del caso ERE? ¿Ya se puede atracar ya un banco por razones ideológicas? Los indultos a los golpistas han sido un escándalo, pero si el tenor de la Moncloa, se marcha ahora al Palau de la Música de Barcelona para cantar el aria del perdón económico, el escándalo puede ser superior a lo que sospechan sus magos, porque ese es nuestro dinero, el que nos cuesta mucho trabajo y renuncias".

