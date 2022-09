Luis del Val: "Pedro I El Mentiroso es muy inteligente, pero su soberbia está superando a su inteligencia"

Creo recordar que la Tierra gira alrededor del Sol a más de 100.000 kilómetros por hora, que menos mal que en la galaxia no hay una dirección general de Tráfico, porque si la hubiera no ganaríamos para multas. Además, la Tierra gira sobre sí misma más de mil kilómetros por hora. El asteroide ese, al que apuntaban, también se movía, y se encontraba a varios millones de kilómetros. Y le han dado. Han acertado. Gente inteligente, que asombra, y te hace reflexionar lo que ha evolucionado el mono. Después de eso, vuelves tu observación a las cosas de la política y es como, si después de escuchar a Wagner, te pusieran a escuchar al hijo del vecino, de tres años, tocando un tambor de hojalata.

Los fondos europeos se reparten con lentitud, excepto para empresas amigas, como la discoteca esa de Madrid, y la linea aérea de los amigos del tirano Maduro, que se consideró empresa estratégica. El crecimiento del PIB no va a superar el 2,4%, y hasta el presidente del Gobierno, que es doctor en Economía, te lo juro de mi madre, sabe que eso significa que no vamos a crear empleo y que, por tanto, va a subir el paro. Y, en lugar de ponerse a trabajar para un curso muy duro, en el que vamos a ser campeones de Europa en inflación, todos los esfuerzos se centran en pertrecharse bien con medios de comunicación afines, y de ahí el despeñamiento del director de Televisión Española.

Pero es que además, todos los medios de los que disponen, ni siquiera se usan fundamentalmente para explicar lo buenos que son y las cosas maravillosas que hacen en el Consejo de Ministros para nuestra felicidad, sino que, en la mayoría de las ocasiones, se emplean para subrayar que si gobernara Feijóo estaríamos mucho peor. Y, no te digo, lo bien que estaría Madrid cuando despachemos a esa chica, Ayuso, con la que están obsesionados. Que un presidente del Gobierno, con todo el poder que tiene, dedique sus fuerzas a prevenirnos de lo perversos que son los de la oposición, que igual ganan las elecciones, y, encima, considere que la presidenta de una de las 17 autonomías es una enemiga peligrosa, nos enseña, no que sea tonto, no, yo creo que Pedro I, El Mentiroso, es muy inteligente, sino que su soberbia está superando a su inteligencia.