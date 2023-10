Luis del Val: "Yolanda Díaz no para de repetir lo que le ha enseñado Puigdemont"

Uno de los factores que distinguen a un grupo que se dedique al mismo trabajo, es el de la remuneración económica. Se supone que al que le pagan más dinero es el mejor. Por eso, quiero salir en defensa del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, al que se le acusa de falta de cortesía, porque no se va a quedar en el Senado a escuchar a sus compañeros, pero hay una circunstancia que le avala, y es que, de todos los presidentes autonómicos de España, el catalán es el que más cobra (el Barça es más que un club y la autonomía catalana, ni te cuento).

Además, hay que tener en cuenta un detalle que le debe producir cierta incomodidad a Pere Aragonés, de estar en un Senado con mayoría del Partido Popular.

Y es que su abuelo fue uno de los fundadores de Alianza Popular, el germen del Partido Popular.

La familia de Pere Aragonés -su abuelo sobre todo- creó un sólido y abundante patrimonio durante la Dictadura de Franco, y no sabemos, si en agradecimiento, o por vocación, fue alcalde franquista. Todos evolucionamos. Aquella Alianza Popular de nostálgicos de la Dictadura fue derivando a un partido conservador de corte europeo, como es el Partido Popular de hoy, de la misma manera que la familia de Pere Aragonés, a medida que aumentaba su prosperidad, iba derivando del “Cara al sol” a “Els Segadors”, siendo su representante converso más genuino, Pere Aragonés, a quien hay que agradecerle su firmeza y su habilidad en no deslindar las razones económicas de las políticas, y por eso es el presidente autonómico que más cobra.

También la habilidad de estos revolucionarios del secesionismo, que hacen la revolución cobrando una nómina. Es un cambio sustancial en las revoluciones, que siempre la protagonizan los más pobres. La revolución secesionista, en cambio, la acaudillan burgueses de buena posición, detalle asombroso. También me asombra lo que le ha causado asombro a Yolanda Díaz, que no para de repetir lo que le ha enseñado Puigdemont. Como Yolanda Díaz ya tiene una edad, no paro de darle vueltas a lo que le habrá enseñado el Prófugo. Y lucho porque esta curiosidad no se me vuelva morbosa. ¿Qué le habrá enseñado que la ha dejado con la boca abierta?

