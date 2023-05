Luis del Val: “Ve a votar, a quien pienses que más le fastidia al que te fastidia, pero ve a votar"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de ‘Herrera en COPE’en los motivos por los que tenemos que ejercer nuestro derecho al voto este 28M:

Da un poco de pereza, lo comprendo. Además, en otras ocasiones, te llegaba una información donde te recordaban en qué mesa ibas a votar, pero en esta ocasión deben estar tan ocupados con lo del lío de la compra de votos por correo, que igual se les ha pasado. Pero ve a votar, a quién más te guste, a quién más te convenga, a quien pienses que más le fastidia al que te fastidia, pero ve a votar.

Por tres razones: primera, no todos los políticos son iguales. Entre los políticos, como entre los periodistas, los veterinarios o los electricistas, los hay graciosos, sosos, sinvergüenzas, ambiciosos, mentirosos, honrados, cobardes y valientes.

Segunda, me parece muy bien que no quieras meterte en Política, pero aunque no votes la Política se meterá contigo, y te dirá los impuestos que tienes que pagar, por dónde puede circular tu viejo automóvil, y si tienes plaza escolar cerca de ti, y un par de cientos de cosas más, que te afectan.

Y, tercera, para mí la más importante, y de la que me acuerdo en las vísperas electorales, y me entra tanta desgana como a ti: de los más de doscientos países que hay en el mundo, apenas poco más de treinta tienen democracia plena. Hay muchos híbridos que intentan disimular, y dictaduras que no se andan con disimulos.

Pues bien, en esos países, hay gente que no duda en complicarse la vida, y planta cara, y la envenenan, o la asesinan, como en Rusia, o la expulsan, o dejan que se vayan a cientos de miles, como en Venezuela, o está prohibido salir, como en Cuba.

Tenemos la suerte, todavía, de vivir en un país democrático, a pesar de groseros intentos de control de las instituciones, y debemos preservarlo para nuestros hijos y nuestros nietos. Yo viví la dictadura y la dictablanda. Y es muy desagradable que por contar en un periódico algo que ha ocurrido, sin dar ninguna opinión, te amenacen con una multa desmesurada y el destierro de la provincia en la que vives.

Comprendo tu desgana. Y la entiendo. Pero a no muchos kilómetros de aquí, hay gente que pone en juego su vida, o se arriesga a pudrirse en una cárcel para que, en el futuro, su familia y sus compatriotas puedan hacer lo mismo que tú y yo podremos hacer pasado mañana, sin que, a la salida, nos tengamos que esconder. Y eso es también algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros.







