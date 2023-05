Lección de Historia de Luis del Val: “Melilla es española desde 1497 y Marruecos existe como tal desde 1956"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de ‘Herrera en COPE’en el escándalo por la compra de votos en Melilla:

Audio





Ayer, invitado por el profesor Alfredo Gómez Gil, escuché en el Casino de Madrid una interesante conferencia del embajador de Japón en España, y me he levantado esta mañana preocupado por el estrecho de Malaca y lo encerrados que estamos con las elecciones municipales, pero hete aquí que la política local y autonómica ha dado un paso cosmopolita y, de los viajes y los contactos con los agentes de Putin de los secesionistas catalanes, hemos pasado a los viajes a Rabat de ese partido que se llama Coalición por Marruecos. No, no, todavía se llama Coalición por Melilla, pero ya se ve cuál es su claro objetivo.

En la portada de ABC aparecen Mustafá Aberchán con el valenciano Balldoví y el casi venezolano Errejón, quien nos informó de que en Venezuela se comía tres veces al día y había plena libertad. Mustafá Aberchán fue condenado a dos años de cárcel y dos años de inhabilitación en 1918, pero a Balldoví y a Errejón les pareció un pecado venial.

Bueno, María Antonia Trujillo, siendo ministra de Zapatero -también medio venezolano- dijo en Tetuán que “Ceuta y Melilla suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos”, y que eran vestigios del pasado.

Vamos a ver, Melilla es de la Corona de Castilla desde hace más de cinco siglos. Tras la conquista de Granada, en 1492, Isabel de Castilla quiso prevenir una nueva invasión musulmana, y que no nos pillara de sorpresa, de ahí la toma de Melilla en 1497.

Ceuta, en cambio, fue portuguesa desde 1415, y pasó a ser española tras una de esas guerras de secesión que tanto nos gustan en la península Ibérica. Melilla es española desde 1497 y Marruecos existe como tal desde 1956.

Estas cosas, cuando esté vigente la Ley de Memoria Histórica, igual son un delito con pena de cárcel. Por cierto, hablando de delitos: en Francia o en Estados Unidos lo que han llevado a cabo los secesionistas catalanes y los compradores de votos de Melilla, sería calificado como delito de Alta Traición, con penas muy severas, pero aquí no pasa nada.

Ni siquiera está vigente el delito de sedición. Cuando cualquier pandilla de fulleros digan adiós desde Melilla o desde Barcelona, como no existe la sedición gracias a Pedro I, El Mentiroso, éste moverá la cabeza de un lado para otro y comentará lo traviesos que son estos chicos. Y va a presidir la UE.





Las fotografías de la semana de Luis del Val

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Luis del Val: “Belarra tiene una fórmula sencilla en su campaña: despachar al hermano de Isabel Díaz Ayuso”