Luis del Val: “Cuánto nos costará que sea presidente de la Generalitat, Salvador Illa”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en Francina Armengol tras comparecer en el Senado por el caso Koldo, el juicio por Tsunami Democràticy las consecuencias de las elecciones de Cataluña del 12-M:

La presidenta del Congreso de los Diputados, Excelentísima señora doña Francina Armengol, declaró ante la comisión del Senado, y reconoció que conocía a don Koldo, pero que no hablaron de mascarillas.

Me imagino que en aquel tiempo de la pandemia, doña Francina y don Koldo intercambiaron impresiones sobre las similitudes entre Haendel y Brahms en los primeros tiempos de sus sinfonías, o las diferencias que se observan al comparar el son cubano con el bolero.

Creo recordar -aunque tengo tan mala memoria como doña Francina- que en aquel tiempo no se hablaba de otra cosa. El que también tuvo mala memoria fue Salvador Illa, aspirante a ser presidente de la Generalitat, que hablaba a menudo de la comisión de expertos, y resulta que la comisión de expertos no existía, seguramente no pudieron reunirse nunca, porque estarían con don Koldo hablando de Haendel y de Brahms, o de las desemejanzas entre el bolero y el son cubano.

Menos mal que queda alguno con memoria, como el Juez Manuel García- Castellón, que ha citado a declarar para el día 22, a doña Marta Rovira y otra decena más de personas, al estar imputados de ilícito terrorismo. Como doña Marta Rovira, y otros cuantos, están huidos en Suiza, el juez les va a permitir que declaren por videoconferencia.

Por cierto, hoy mismo declaran ante el juez algunos de los perjudicados por el llamado Tsunami Democràtic, como dos agentes de la Policía que resultaron heridos. Estas personas no han perdido la memoria y recuerdan, perfectamente, aquel otoño de 2019, donde Barcelona era un lugar en el que asomarse al portal de tu casa podía ser peligroso.

Hoy, ya el ciudadano puede salir a la calle, y armarse de paciencia para esperar el tren de cercanías, pero lo que nos preguntamos, los que vivimos en el resto de España, es cuánto nos costará que sea presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Porque en cuanto los separatistas se ponen, muy espirituales, a hablar de patriotismo, le pegan un pellizco a nuestra cartera. La ministra de Hacienda lo denomina armonización fiscal, o sea, que subirán los impuestos en el resto de las autonomías para pagar a los separatistas su pacifismo fijo-discontinuo, ese gran invento de la menguante Yolanda Díaz.

