Luis del Val: "A ver si hay suerte y los mayores de 70 de Cataluña odian también a la Guardia Civil"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la vacunación de policías y guardias civiles en Cataluña:

Audio





[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Ayer, se cumplió el primer día, después de que los jueces le ordenaran a la Generalitat que vacunase también a los guardias civiles y a los policías nacionales que están destinados en Cataluña, y el Consejero de Interior lo único que hizo fue enviar a un monaguillo a decir que bien, pero que si vacunaban a los guardias civiles les tendrían que quitar las vacunas a los mayores de 70 años. O sea, cuando vacunaban a los mozos de escuadra aumentaban las vacunas para los mayores de 70 años, pero si van destinadas a los guardias civiles desaparecen. A la discriminación el consejero de Interior añade la burda mentira, a ver si hay suerte y los mayores de setenta años odian también a la Guardia Civil con la intensidad de la que dan muestras los secesionistas.

El consejero de Interior Miquel Sámper, nació Miguel Samper Rodriguez. Vamos, es una deducción, porque el apellido Samper es tan aragonés como la jota o el cachirulo, y la madre que lo parió es de Almería y su padre de Melilla. Dos charnegos, en el año 1966, en plena Dictadura, no creo que le llamaran a su hijo Miquel, sino Miguel. Pero ya saben que, según los antropólogos supremacistas, cuando cualquiera nace en Cataluña es superior a esas casi bestias, llamadas españoles, que nacen fuera, como los definió Quim Torra, que fue, por cierto, quien nombró a Miguel Samper.

Cuando el consejero dejó de ser presidente del Colegio de Abogados de Cataluña, una abogada pidió cuenta de los gastos durante su mandato, y le contestaron que Samper no lo autorizaba. Eso debe ser la transparencia del buen nacionalista.

Miquel Sámper, nacido Miguel Samper, fue denunciado por un guardia civil, y, luego, él denunció a su vez al guardia civil. Vamos, que su relación con la Benemérita no parece que haya sido dulce, pero no me creo, en absoluto, que debido a ello, y al odio supremacista, el consejero de Interior haya sido capaz de una discriminación tan cruel. No puedo aceptar que el resentimiento y el abuso del cargo le hayan llevado a la prevaricación de negarle la vacuna a la Guardia Civil. No podría creer que en el nacionalismo hubiera personas tan desalmadas y miserables. No me lo creo. Sería tanto como admitir que el consejero de Interior es un canalla".

Audio





También te interesa

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado