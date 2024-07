Luis del Val: “Utilizar el problema de la migración para egoístas intereses políticos es una indecencia”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en los problemas de la migración:

Audio





La migración de África hacia Europa es un gran problema, y los problemas no se solucionan llamando xenófobos a quienes se preocupan del problema. No es el problema del PP, ni del PSOE, ni de los canarios, ni de los españoles, sino el gran problema a corto, medio y largo plazo del continente europeo. A mí me preocupa y no soy xenófobo, aunque el tonto contemporáneo de guardia, y ministro o ministra del PSOE, lo dictamine con su servil obediencia a las consignas.

Recuerdo lo del Aquarius. Pedro I, el Mentiroso, dijo que acogía a los náufragos del Aquarius, y envió al entonces ministro Ábalos -perejil de todas las salsas- y a la ministra de Sanidad para recibirlos, y se preparó un dispositivo de más de dos mil personas para recibir a unos 600 migrantes. Casi cuatro personas por refugiado. Aquello tuvo tal efecto llamada -porque en África hay millones de televisores- que el mismo gobierno de Pedro I, El Mentiroso, tuvo que ordenar, meses más tarde, la devolución en caliente de oleadas de menores, llegados a Ceuta y Melilla, algo que fue reprochado por el Tribunal Supremo.

¿Se habían vuelto xenófobos en el gobierno socialista? No: se habían encontrado, de frente, con el problema. En Ateca, el pueblo en el que pasé mis veranos de niño y adolescente, cuando alguien arreglaba la tapia del corral, rompía en trozos varias botellas, y sobre la capa de cemento blanda, ponía los puntiagudos cristales para disuadir a quien quisiera saltarse la tapia y llevarse las gallinas. Bueno, con las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, los socialistas organizaron un guateque de protestas, como si ese racional intento de disuadir que se salten las vallas, fuera un intento de asesinato. En miles de chalets en España hay unas vallas de hierro, rematadas por un remedo de puntas de flecha, y nadie ha detenido a los dueños por intento de asesinato.

Utilizar el problema de la migración para egoístas intereses políticos es una indecencia. Ojo, que ya lo hicieron con el terrorismo, tanto el PP como el PSOE. Un día, un ministro del PSOE, Paco Fernández Ordóñez, en su despacho, a solas, me dijo: “Luis, hay 200 millones de personas con hambre en África. Ese va a ser el gran problema de Europa”. A lo mejor es que, según los socialistas de hogaño, el inteligente y lúcido Paco Fernández Ordóñez, debía ser un xenófobo.

Las 'fotografías del día' de la semana de Luis del Val

Del Val, sobre Luis del Olmo: “La Radio le debe un homenaje a quien inventó el magazín matinal"

Reprime Luis del Val a los diputados que acataron la Constitución: “¡Cuánto cuesta ser comedido!"

Luis del Val: “No me nieguen lo generoso que es Pedro Sánchez con sus amigos"

Luis del Val: “Esta noche volveré a preguntarme qué hubiera hecho yo en el lugar de Francisco Camps”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado