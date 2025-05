La curiosa iniciativa que puso en marcha un pueblo de Huesca hace 40 años y que evitó la despoblación

Publicado el 20 may 2025, 18:34 - Actualizado 20 may 2025, 18:42

Era el 3 de enero de 1985 cuando, en el bar Casa Ruché del pequeño pueblo de Plan, en el valle de Chistau (Huesca), un grupo de hombres veía en televisión una película del oeste: Caravana de mujeres, de William Wellman. Aquella cinta de 1951 sobre un grupo de mujeres que viajaban al oeste estadounidense para casarse encendió una idea inesperada en aquel rincón del Pirineo aragonés. "¿Por qué no lo hacemos nosotros?", se preguntaron.

El pueblo, con riqueza natural y muchas oportunidades, se enfrentaba a un problema creciente: muchos hombres solteros y pocas mujeres. Así nació una de las iniciativas más singulares de la historia reciente rural española que hemos conocido en La Tarde.

Un anuncio, 100 pesetas y 80 mujeres

La ocurrencia no quedó en una charla de bar. Los vecinos se organizaron, redactaron un anuncio con una máquina de escribir y lo publicaron en el Heraldo de Aragón, aportando entre todos 100 pesetas. El texto era directo: “Se necesitan mujeres de entre 20 y 40 años con fines matrimoniales para pueblo del Pirineo aragonés. Se atiende de 20 a 22 horas. Miguel Ángel Fumanal Lascos, Plan, Huesca.”

La respuesta fue abrumadora. Semanas después, cerca de 80 mujeres llegaron en autobuses a Plan. Tímidas al principio, abrumadas por la presencia de los medios y los vecinos, pronto se relajaron entre comidas, bailes y presentaciones. De aquel encuentro surgieron unas 40 parejas. “El objetivo se cumplió”, dice José Cerveto, actual alcalde del pueblo. “La vida volvió, muchas de esas parejas se casaron y se quedaron a vivir”.

Una movida que dio vida al pueblo

Cerveto no habla desde la distancia. Él mismo es hijo de aquella caravana. “Mi madre vino desde Valencia. Ya conocía el pueblo de niña. Cuando vio el anuncio se animó”, cuenta. Maxi Matías, su madre, recuerda con claridad cómo llegaron: “Nos hicieron un pasillo porque había tanta gente que no podíamos ni bajar del autocar”. Ella conocía de antes al que sería su marido, pero fue durante esa caravana cuando se reencontraron: “El último día estuvimos juntos, comimos, bailamos y luego cenamos. Al día siguiente nos dimos los teléfonos y empezamos a escribirnos”.

Se casaron en septiembre, apenas seis meses después. Desde entonces, Maxi no se ha movido del pueblo: “Vine con la idea de ver qué pasaba, sin pensar en casarme. Pero surgió, y aquí me quedé”.

Bar Casa Ruché

Un antes y un después en plan

En 1985, Plan tenía unos 220 habitantes. Hoy, según el censo más reciente, la cifra ronda los 279. Aunque el crecimiento no ha sido espectacular, la tendencia de despoblación se detuvo. “Si no hubiera sido por esa idea, no sé qué habría pasado. Quizá habrían encontrado otra solución, pero aquella fue brillante”, reflexiona Cerveto. “A día de hoy no se nos ocurriría algo así”, admite.

El efecto de aquella caravana no solo se tradujo en matrimonios —35 en la primera edición, unos 40 en total tras cinco convocatorias—, sino también en nacimientos, juventud y un impulso vital. “Gracias a esa fiesta, hoy hay jóvenes en el pueblo. Nos hemos buscado la vida aquí. Incluso otros jóvenes, aunque no nacieron de la caravana, se animaron a quedarse”, señala el alcalde.

un símbolo contra la despoblación

Aunque la vida en Plan sigue siendo dura —“quedamos cinco o seis ganaderos y hay mucha gente mayor”, lamenta Cerveto—, el recuerdo de aquella caravana sigue muy vivo. “Fue algo así como el Tinder de la época”, bromea.

Para Maxi, cuatro décadas después, la decisión sigue teniendo sentido: “Fue valiente, sí. Pero surgió la oportunidad y la aproveché. Nunca me he arrepentido”.

Hoy, el bar Casa Ruché sigue en pie, testigo silencioso de aquella idea que nació en blanco y negro, con sabor a western, y que se convirtió en uno de los relatos más extraordinarios de amor, comunidad y supervivencia rural.