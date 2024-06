Luis del Val: "De la única encuesta de la que me fío es de la que se llevará a cabo el próximo domingo"

He escuchado a nuestro querido compañero, José Antonio Araquistain, su inteligente repaso por las encuestas, pero de la única encuesta de la que me fío es de la que se llevará a cabo la noche del próximo domingo.

Mientras tanto, hay que alabar la prudencia de Pedro I, El Mentiroso, no publicando en el BOE el texto de la Amnistía que desequilibra al Estado… y la obligada paciencia de Salvador Illa que, tras su gran triunfo, está en esa situación confusa, que mi tía Pascualina definía como no saber bien si ponerse a servir o buscarse criada.

Porque todo dependerá de los intereses de Pedro I, el Mentiroso, y de si el Cobarde Prófugo exige que le den la presidencia de la Generalitat a él mismo, como experto en huidas. La que exhibe escasa paciencia es la antigua y fina Yolanda Díaz, que ya no debe tener tiempo para planchar -como dijo en una entrevista- porque dedica la mayor parte del tiempo a repartir mierda y, faltando todavía cinco días de campaña, a ver si no le va a quedar mierda para todos, y vamos a tener un disgusto.

Pero el elemento que puede dar algún vuelco a las encuestas es que, de aquí al domingo, al estar en junio, decenas de miles de españoles están haciendo la declaración de la renta. “Como todos los años”, dirán ustedes, en efecto, pero es que este año se nota que somos el cuarto país de Europa con más presión fiscal, y, encima, la ministra de Hacienda sonríe demasiado, y muy a menudo.

Me ha dicho un amigo, autónomo -con dos trabajadores en nómina- que cada vez que observa en la tele las risitas de la Excelentísima Señora, doña María Jesús Montero, se acuerda, inmediatamente de lo que le ha dicho, su amigo el asesor fiscal, que debe pagar, y le entra una desazón que no sabe qué va a terminar votando.

Le he intentado calmar, recordándoles que ese dinero es para pagar policías, jueces, funcionarios, profesores, universidades, y me ha interrumpido, enfadado, refiriéndome algo de subvenciones para líneas aéreas, así que para calmarle le he tenido que hablar Del Real Madrid y de Alcaraz. Inmediatamente, me ha preguntado qué creía yo que votarían Florentino Pérez y Alcaraz.

Y le he dicho que, posiblemente, nunca a Yolanda Díaz, porque se les ve a los dos muy limpios, y no creo que estén por la labor de tener que limpiar el voto antes de echarlo a la urna.