Luis del Val: “Les tiene que dar vértigo ver que el PSOE va a traer la separación de Cataluña”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" de lo conseguido, este jueves, por los independentistas en el Congreso de los Diputados atentando a la unidad de España:





Audio









Ayer, el PSOE volvió a mirar los fantasmas del pasado, porque sabe que, si mira al futuro, se encuentra con el referéndum de Cataluña para el que ha comenzado a toda prisa a trabajar.

Un diputado socialista, con esa hondura intelectual que nos hace recordar la elegancia de la recordada Adriana Lastra, expuso un deslumbrante silogismo, según el cual, como Tejero era de derechas y el Partido Popular es de derechas, el Partido Popular fue el autor del intento del golpe de Estado. Como decíamos en clases de Filosofía del bachillerato para reírnos de los silogismos: los burros están en la cuadra, Felipe está en la cuadra, luego Felipe es un burro.

El tal Felipe -no el de la cuadra del ejemplo bachiller, sino el diputado- se divertía mucho observando la lógica indignación que causó la pintoresca injuria. Debe ser un hombre muy práctico, porque abandonó el honroso cuerpo de la Policía al que pertenecía, y se marchó a militar en el PSOE, donde ha llevado una carrera brillante que le permite insultar desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Y eso fue posible porque él nació después de que se aprobara la Constitución, a través de un consenso en el que participo el mismo PSOE que hoy aboga por mirar al pasado.

Según la fina corrupción aristotélica del diputado, los letrados de la Cámara, que aprobaron unas duras oposiciones, al dictaminar que cambiar leyes orgánicas por la puerta de atrás se entra en el peligroso terreno inconstitucional, son golpistas de derechas. Y acudir a los tribunales, como acude cualquiera en un Estado de Derecho, como acudió el PP, siguiendo el criterio de los abogados de la Cámara, son golpistas por recurrir a los tribunales. Esa teoría de que lo que dice la mayoría es ley, es cierta, siempre que no vaya contra las Leyes. Pero sigan sembrando odio. Y no corran. Cuatro municipios de Cataluña ya han pactado con el cobarde huido, con ‘El Prófugo’, presidente del Consell per la República, un documento de identidad, que se usa y se reparte con cargo a los fondos públicos, malversando el dinero de los contribuyentes. Pero no miren lo que viene, porque les tiene que dar vértigo ver que el PSOE va a traer la separación de Cataluña. Ya saben: si están en contra, son unos golpistas.

LAS FOTOGRAFÍAS DE LUIS DEL VAL DE LA SEMANA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Del Val: “La sociedad civil angustiada de no tener dinero, parece satisfecha con nuestra marcha económica"

Del Val: “Los secesionistas son el niño mandarín de la familia, ordenando el cumplimiento de sus caprichos"

Luis del Val: “Los gestos de dignidad me dan fuerzas y esperanzas, por eso le doy las gracias a García-Page”

Del Val: “Sólo falta que Sánchez declare que si dejara celebrar el referéndum no podría dormir por las noches"