Luis del Val: “Somos un país raro, la ministra de Sanidad se manifiesta en contra de la Sanidad privada"

Somos un país raro. El Gobierno prepara proyectos de Ley en el Congreso y resulta que algunos ministros de ese Gobierno votan en contra. Todos los gobiernos tienen tensiones, como todas las familias, pero las familias no esperan a que se reúna la comunidad del bloque para reñir delante de todo el vecindario.

Una exjefa de ETA, doña Ainhoa Ozaeta Mendikute, alias ‘Kuraia’, dará hoy una charla en la Universidad del País Vasco sobre el «bienestar de los ciudadanos vascos». Doña Ainhoa cumplió 16 años de cárcel por encargarse de las finanzas de ETA, es decir, de administrar el dinero que pistoleros como Arnaldo Otegi obtenían de las familias de los ciudadanos a los que secuestraban.

Soy partidario de la reinserción social, pero de ahí a dar charlas sobre el bienestar de los ciudadanos vascos me parece el mismo disparate que, si a un Jack el Destripador, de Bilbao, tras salir de la cárcel, lo pusieran a dar clases de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco.

La Universidad de Santiago de Compostela ha declarado que, si no hay un alto el fuego en Gaza, van a restringir la colaboración con universidades israelíes, y no me puedo creer que, Netanyahu, acojonado por esta amenaza, no haya retirado todavía las tropas. Perdonen la palabrota grosera, pero los niños ya han entrado en la escuela, y recuerdo que la Universidad De Santiago de Compostela no amenazó de nada a Rusia, cuando invadió Ucrania, bombardeó hospitales y secuestró a cientos de niños ucranianos llevándoselos a Rusia.

Debe ser que nombran ahora a los rectores más cobardes, porque en las universidades catalanas, cuando los estudiantes que quieren el castellano montan un puesto de información, los golpean sus compañeros, convertidos en matones separatistas, y los rectores callan, y sospechamos por qué.

En este país raro, laministra de Sanidad se pone al frente de una manifestación, en contra de la privacidad de la Sanidad, y su compañera, la ministra de Defensa, le cede un cuartel a la Sanidad Privada para que construya un hospital, porque necesitamos más hospitales. Ya solo falta que un día, Felipe VI, enarbole una bandera republicana, y se ponga al frente de una manifestación a favor de la República. Menos mal, que parece que es el único que conserva la serenidad y no hace el ridículo.

