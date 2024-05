Luis del Val: “La embajadora de España en Argentina se queda como embajadora fija discontinua”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en la decisión de España de retirar definitivamente a la embajadora en Argentinay sus consecuencias en esta crisis diplomática:

En el entretenido serial titulado 'A ver quién tiene la motosierra más larga', en su último capítulo, el protagonista Pedro I, El Mentiroso, ordenó que la embajadora de España, en Argentina, ya no regrese, con lo cual se queda en el estado preferido por la comunista Yolanda Díaz, es decir, como embajadora fija discontinua.

No se sabe cuál va a ser la reacción del otro protagonista, pero se espera algún tipo de rugido, en una escalada que todos esperamos que no llegue al ministerio de Defensa. Igual se prohíbe la enseñanza del tango en las academias, lo cual sería una contradicción, porque los alumnos del tango son, en su mayoría, pacíficas personas jubiladas, que podrían olvidar la subida de las pensiones por el agravio a la academia de baile de su barrio e ir a votar PP en las elecciones europeas.





Y es que el serial va de las elecciones europeas, donde hay que reconocer el sacrificio de la esposa del presidente, que se ha tenido que resignar a que un asunto, que era de conocimiento español interno, se haya convertido en un asunto del que se escribe y se habla en el continente europeo, primero, y ahora en el americano, donde el nombre de Begoña Gómez ya les resulta familiar a los lectores del Frankfurter Allgemeine Zeitung o del Clarín, de Buenos Aires.

Como las elecciones no serán hasta dentro de casi tres semanas, muchos seguidores de la serie temen que el argumento ya no dé más de sí, y que incluso subir en España el IVA a la venta del mate podría tener un efecto contrario al esperado, porque ya se sabe que el público pasa de la emoción dramática a la risa de cachondeo, con mucha facilidad. Es más, en algunos círculos ya comienza a extenderse el “ahí me las den todas”, refrán cuyo origen investigó hasta don Ramón Menéndez Pidal, y del que hay docenas de versiones.

La más corriente es la del corregidor, que mandó a un alguacil a cobrar una deuda, y el alguacil fue abofeteado. Humillado, le preguntó al corregidor si él, alguacil, representaba la autoridad del corregidor. Y éste le corroboró que sí. “Pues me han dado dos bofetadas al cobrar la deuda, que es como si se las hubieran dado a Su Señoría”. “Ahí me las den todas” comentó el pragmático Corregidor.

En fin, si todas las ofensas que nos van a infringir, son como las del León de la Motosierra, ahí nos las den todas. algualcil.– ¿Ah sí? ¡Pues ahí me las den todas! – contestó el jefe. José María Iribarren tiene documentadas tres versiones de este cuento. Una la da Joaquín Bastús en La sabiduría de las naciones. Otra la ofrece Seijas Patiño (Francisco de Paula, para los amigos) en su Comentario al «Cuento de cuentos», de Quevedo; y la última y más completa versión aparece en Antología de cuentos de la literatura universal, de Ramón Menéndez Pidal, donde se recoge el cuentecillo de Juan Martínez Villergas sobre el criado y el Corregidor.









