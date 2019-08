Luis del Val sobre el Gobierno:"No es normal que los viernes aprueben decretos leyes como un horno saca panes"

Como si estuviera planificado, para compensar la ausencia de de Pedro Sánchez, ayer, dos de sus ministras se encargaron de recordarnos que el gobierno en funciones electorales no se ha ido de vacaciones. Una de ella, la ministra de Sanidad, parece que ha descubierto, con horror, que en las terrazas se fuma, y, la otra, la de Hacienda, además de recordarnos que el presidente en funciones electorales es el más alto que hemos tenido nunca, también es el que más ha trabajado durante el mes de agosto, y si dejó de trabajar antes de la mitad de mes fue porque ya había superado todas las marcas anteriores.

Hace ya bastantes lustros que dejé de fumar, por tanto no tengo intereses subjetivos en el asunto, pero me extraña que la ministra de Sanidad, de repente, la haya emprendido con tanto entusiasmo contra lo fumadores de las terrazas, y, todavía más, le esté dando vueltas a que la gente fume delante de los niños. A este paso va a ser más arriesgado fumarse un piti en un balcón, que lograr dinero de manera corrupta y llevárselo a Andorra como hacen los Pujol, que según mis noticias están todos en la calle. No es buen ejemplo fumar delante de los niños, pero también se comen torreznos delante de los niños. ¿Va a prohibir la ministra de Sanidad los torreznos? Porque cada cien gramos de torreznos, casi la mitad es grasa saturada, la llamada grasa mala, y sería difícil saber si es más peligroso para la salud un pitillo o un torrezno.

La otra ministra, la de Hacienda, olvidando que el país a cuyo gobierno en funciones electorales pertenece, está habitado por personas alfabetizadas, ha echado la culpa, de la falta de dinero transferido a las autonomías, a los partidos que no le dejan gobernar en solitario al esforzado Pedro, que se ha ido de vacaciones. En algunas autonomías, por ejemplo, es probable que no puedan pagar las nóminas en diciembre. Y la Abogacía del Estado ha dicho que no es normal adelantar, pero tampoco ha dicho que no pueda hacerse. Es más, podría haber gobierno en noviembre, pero eso no significa que hubiera un nuevo presupuesto aprobado. ¿Y seguirían las autonomías sin recibir el adelanto? Si en la Dirección General de Protección Civil se acaba el presupuesto, y no hay dinero para que los aviones contraincendios reposten gasolina, ¿dejaremos que los incendios se propaguen? Si en presidencia de Gobierno, la partida de transporte se ha superado ¿el presidente en funciones electorales no va a poder subirse al Falcon? No nos embarulle, señora ministra. Por supuesto, que no es normal adelantar dinero a las autonomía con un gobierno en funciones electorales, pero tampoco es normal que los viernes aprueben decretos leyes como un horno saca panes, y lo vengan haciendo desde hace meses. Por favor, vàyanse ustedes también a descansar. Dejen de guardia a Ábalos, que es igual de burdo, pero es un burdo profesional. Si nos van a tomar por tontos, que lo haga alguien con mucha experiencia.