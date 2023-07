Luis del Val: "Comienzo a sentir algo de piedad por el personaje Pedro Sánchez"

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en la estrategia electoral dePedro Sánchez para el 23J:

A medida que transcurren los días, y las vísperas del preámbulo, prefacio y prólogo de la campaña electoral, se van consumiendo -que es que estoy empezando a creer que los preliminares de esta campaña electoral me pillaron recién casado- se va transformando mi apreciación sobre Pedro I, El Mentiroso.

Me sucede exactamente lo mismo que me ocurrió en unas fiestas del Pilar de Zaragoza, cuando por razones de padre, tío carnal y tío consorte, tuve que ir tres veces al mismo circo. En la primera -cuando el clown decía muy serio que iba a tocar el saxofón y el payaso le respondía: “Eso, eso, vamos a tomar el salchichón”- me eché a reír. En la segunda, esbocé un principio de sonrisa. En la tercera, sentí una especie de hastío y aburrimiento.

Con Pedro I, El Mentiroso, me está sucediendo algo parecido. En la primera ocasión que le escuché que no es el saxofón, sino el salchichón, o sea que no miente, sino que cambia de opinión, me divertí. En la segunda, ya no me asombró la desfachatez y, en la tercera, comienzo a sentir algo de piedad por el personaje, no creo que sea tan soberbio, cuando -estando convencido de lo que él vale- se humilla con periodistas que jamás serán presidentes del Gobierno -Gobierno de España- y nunca cogerán un Falcon, sino un taxi.

Soportar a los directivos de la emisora que lo reciben con la condescendencia cortés con que se recibe al que se sabe que van a cesar; aguantar las impertinencias de los periodistas… y, encima, las agendas judiciales parecen ir contra él, yaquel chico de 17 años, que fue testigo de cómo asesinaban a su padre, cuando este le llevaba al fútbol, reconoce al verdugo, ese verdugo al que -en cuanto condenen- los de Bildu comenzarán a decir que debe salir de la cárcel, los mismos que aguardan a que se pasen las elecciones para que la socialista Chivite sea presidente de Navarra.

Con lo que le ha costado blanquear a los asesinos y, de repente, un hijo reconociendo al asesino de su padre: tiene un año el pobre Sánchez que compra un viñedo y viene la filoxera. Ya sólo falta que los de la Unión Europea le digan que no se preocupe -que ya se lo han dicho- y esa es la prueba irrefragable: “cuando la gente te empieza a decir que no te preocupes es cuando te tienes que preocupar”. Es algo así como decirte que no te preocupes, que el cáncer es un signo del zodíaco.

