Luis del Val pone el foco de la imagen del día de 'Herrera en COPE' en las palabras que Pedro Sánchez pronunció en Israel mostrando su apoyo a Hamás y la repercusión que han tenido:

Es reconfortante saber que Pedro I, El Mentiroso, no está solo. Y no me refiero a la espontánea reunión, en Madrid, de socialistas llegados en autocares desde toda España, sino a esos gestos individuales que tienen valor cuando más solo parece estar el personaje.





Desde las consecuencias internacionales de la felicitación de Hamás al amado líder socialista, por su audaz y valiente ayuda, no han parado las críticas de sus enemigos en todo el mundo, que no entendieron, tal como explicó él, que se trata de Humanidad.

Pero la soledad no es cierta, y además de los socialistas que, ante una insinuación telefónica, contrataron autocares desde toda España, o vinieron por sus propios medios a ovacionarle en Madrid, ha habido gestos admirables, como el deAda Colau. Este fin de semana, el ayuntamiento de Barcelona aprobó en un Pleno romper relaciones con Israel. Eso sí que es un gesto humanitario de relieve.

Pero, no contenta con ello, pide que todos los ayuntamientos de España, imiten al de Barcelona y rompan relaciones con Israel. Ya verás cómo le tiemblan las piernas a Israel, cuando se entere de que el Ayuntamiento de Modorro de los Infantes, por ejemplo, ha decidido, en un Pleno, romper relaciones con un país con el que no ha tenido nunca relaciones. A ver si se enteran en todo el mundo que se trata de Hu-ma-ni-dad, como dice silabeando el gran líder.

Condenar los atentados terroristas de Hamás y, al mismo tiempo, condenar la muerte de civiles palestinos no es una cuestión de partidos ni de ideologías. Es humanidad.



A quienes se oponen a todo y todo el tiempo, no les pido que estén con el Gobierno, les pido que estén con los… pic.twitter.com/i3drJi7qgl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 26, 2023

Sin embargo, lo más relevante, o al menos, lo más importante para mí, ha sido la aparición de alguna canción dedicada a Pedro I, El Mentiroso, moderna como es él, que empieza con una letra de gran enjundia literaria, “Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pé”. No es un pasodoble, porque los pasodobles ya se sabe que no son progresistas, pero es una muestra de la relevancia del personaje. Cuidado, de todas formas, con las canciones críticas.

Víctor Jara le dedicó una canción a Augusto Pinochet, y cuando Pinochet le dio el golpe de Estado a Salvador Allende, torturó a Víctor Jara, y le cortó las manos y la lengua antes de asesinarlo. Otro peligro que le encuentro a las canciones es que se pueden manipular las letras, y al Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pé, se le puede caer la erre, y entonces, al pronunciar Pedro sin erre, el resultado sería bastante inapropiado, y vendría cargado con otros aires, que podrían hacer arrugar la nariz.