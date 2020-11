Luis del Val: "Sánchez ha cambiado la consigna de “Todo por España” por la de “Todo por el Falcon”"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en la desidia de Pedro Sánchez con Canarias:

"Siempre que vemos a un político cubriéndose con una bata blanca, o la cabeza embutida en un casco de minero, es que estamos en campaña electoral. Y, ayer, apareció el presidente del Gobierno con la bata blanca. Dirá usted que no estamos en campaña electoral. Usted y yo, no, pero Pedro Sánchez está en una campaña electoral permanente. Ha cambiado la consigna de “Todo por España”, por la de “Todo por el Falcon”, y claro, al estar ocupado en su perenne campaña electoral, no le queda tiempo para gobernar, y Canarias se va hundiendo, no en el océano, sino en la ruina.

Ayer, me envió un amigo una foto publicada por un periódico alemán, donde se ve a unos pobres emigrantes en las terrazas de un hotel que les sirve de refugio. Esa imagen se carga cualquier campaña de publicidad turística que invirtiera millones y millones de euros.

El presidente del Gobierno está a su Falcon

Canarias y Baleares no descubrieron el turismo, porque el turismo de mayor calidad descubrió los dos archipiélagos, pero los isleños españoles del Mediterráneo y del Atlántico, supieron adaptarse con sabiduría y lograron atraer a la segunda oleada, no tan elitista, pero con poder adquisitivo. Canarias no puede soportar esa continua avalancha de migrantes. En la crisis anterior, el rey emérito, Juan Carlos I -del que ahora sólo se habla para mal- habló por teléfono con el rey de Marruecos y se solucionó el problema. En esta crisis, Ábalos ha ido a Canarias, a pasar el fin de semana con su familia -todo hay que decirlo, pagando de su bolsillo- y Marlaska fue a Marruecos, y su visita resultó tan eficaz que, al día siguiente, llegaron veinte pateras. Escuchar, ayer, el programa de Expósito era una invitación a la tristeza. Nunca Canarias estuvo tan lejos de Madrid. Hay que contentar tanto y a todas horas a los secesionistas de Cataluña y al club de admiradores de los asesinos, y, encima, ponerte la bata blanca que exige la persistente campaña electoral, que no hay tiempo para ocuparse de Canarias. Canarias vive del turismo, y el turismo y el dinero es lo más huidizo que existe ante el atisbo de problemas. Y ante el problema normal turístico, por la pandemia, añada usted la desidia, la irresolución, la negligencia de un presidente de Gobierno que está a su Falcon y no quiere enterarse de la ruina a la que condena a Canarias".

