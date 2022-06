Luis del Val: "Se puede sacar sobresaliente en amigo de Pedro Sánchez y suspender en gestionar empresas"

Todas las mañanas, cuando todavía no ha roto el día, hago un viaje por las páginas de los periódicos, y siempre me asombra ese contraste de personajes, tan diferentes en sus cometidos y en su manera de actuar. Hoy me he fijado en Paloma Pedrero y en un tal Juan Manuel Serrano. Este señor es amigo de Pedro I, El Mentiroso, y lo puso de director de Correos.Mientras todas las empresas de paquetería y reparto crecen y ganan dinero, Correos ha perdido más de 300 millones de euros. Y no será por los sueldos de los carteros, que están entre 1280 y 1300 euros mensuales brutos. El director de la ruina cobra algo más: 16.666 euros mensuales, unos 200.000 euros al año, pero tampoco su sueldo es el culpable de la ruina, sino la gestión, porque se puede sacar sobresaliente en amigo de Pedro Sánchez y suspender en gestionar empresas.

Paloma Pedrero es amiga de muchas personas y ocupa un lugar relevante en nuestro teatro debido a sus méritos, a su premiada labor de autora, guionista, directora y profesora. Un día, ante un mendigo, en lugar de darle una limosna decidió rescatarle y que interpretara un papel en una obra de teatro, y de ahí vino “Caídos del Cielo”, un movimiento que se dedica a recuperar desclasados y los convierte en actores y actrices. Este año le van a dar a Paloma Pedrero el premio Max de teatro. Se lo merece. Es una luchadora. Y ha luchado hasta contra la muerte. Tengo la suerte de coincidir con ella, un par de veces al año, en el jurado de los premios Buero de teatro joven, que patrocina Coca-Cola.Y nunca le pregunté cómo estaba su lucha, porque es una manera infame de recordarle al enfermo que es un enfermo, pero me fijaba en sus ojos, en su brillo, que transmitían un diagnóstico mejor que las palabras. A Paloma nadie le concedió un puesto, un cargo por amistad. Cada estreno, cada puesta en escena, aquí o en Estados Unidos o en cualquier país fuera de nuestras fronteras, es fruto del trabajo y de la ilusión, porque el trabajo sin ilusión es pura mecánica.

Hay en España gentes que crean, que rescatan fracasados, que nos divierten y nos invitan a pensar. Y, hay otros que nos arruinan. Esos son los caros. La entrada al teatro, a cualquier teatro, te devuelve más, mucho más de lo que das. Gracias, Paloma Pedrero.