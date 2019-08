Luis Del Val: "Sánchez se ha dado cuenta de que lo de papeles para todos es un peligro social y económico"

Los niños y los tontos contemporáneos suelen interpretar las palabras de los demás con excesiva lógica. El niño observa que mamá coge el teléfono en casa, y dice al pelmazo que llama que su padre no está, cuando el niño ve que su padre está tan tranquilo sentado en un sofá, y el niño, en cuanto cuelga, advierte a su madre de que su papá sí que está en casa. Dice Donald Trump que hay que gastarse tropecientos millones de dólares para levantar una valla, que impida que los mejicanos pasen a Estados Unidos, y el tonto contemporáneo de turno, comienza a matar mejicanos, porque le parece un procedimiento mucho más barato que gastarse dinero en levantar muros, de la misma manera que John Wayne decía aquello de que el mejor indio es el indio muerto. Adolf Hitler no empezó diciendo que había que matar judíos, ni mucho menos, simplemente les echó la culpa de la inflación, del desastre económico de Alemania, y luego, ya, paso a paso, se llegó al genocidio.

Pedro Sánchez, en cuanto se sentó en La Moncloa, no solamente se mostró partidario de que vinieran inmigrantes a España, sino que envió un ministro para recibir al más de medio millar que se encontraban a bordo del Aquarius. Jamás, nunca, en la Unión Europea, ningún gobierno había enviado a un ministro para recibir a inmigrantes ilegales, pero Pedro Sánchez se encontraba entonces en el delirio del entusiasmo demagógico, Ahora, como en tantas otras ocasiones, Pedro Sánchez ha cambiado de criterio, y se ha dado cuenta de que lo de papeles para todos es un peligro social y económico, pero varios tontos contemporáneos, en Valencia y en Extremadura, han dicho que se quedan con los que vengan, faltaría más. Lo de Extremadura me ha llamado más la atención, porque en caso de que les autoricen, me cuesta adivinar si el barco atracará en España o en Portugal, que les caería más cerca para que en Mérida se les recibiera como merecen, ya que allí hay ahora mucho teatro.

Una de las componentes del club de fans de los asesinos de ETA, dijo que había que normalizar los homenajes a los asesinos, cuando salen de la cárcel, y la reina del corte de mangas y la peineta, o sea, la presidenta de Navarra, dijo lo mismo, así que puestos a normalizar, vamos a normalizar los homenajes a los asesinos, vengan de donde vengan, sean padres que asesinan a sus hijos, maridos que asesinan a su mujer porque se quiere divorciar, atracadores de cuchillo fácil, que suelen enfadarse si no se les entrega la cartera, o separatistas vascos de pistola en mano y habilidad para el tiro en la nuca.

Ayer dijo el Rey que sería mejor no volver a repetir las elecciones, y ya verán, enseguida, como los tontos contemporáneos -incluso los republicanos más acérrimos- interpretan que hay que hacer caso al Rey, y el que no se abstenga es un enemigo de la monarquía la Constitución. No le echen la culpa al calor: es una consecuencia de la interpretación que hacen de lo que oyen los niños y los tontos.