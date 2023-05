Luis del Val: “Para organizar una bronca, Bolaños no sirve”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de ‘Herrera en COPE’ en las artimañas de Pedro Sánchez y sus ministros para empañar actos institucionales de otros partidos:

O los trescientos nuevos asesores que ha contratado Pedro I, El Mentiroso, están distraídos, o es que son tan torpes como ese amigo suyo, al que ha nombrado presidente de Correos, y está arruinando una empresa que fue próspera y eficiente. Con tantos asesores, no me explico que nadie le prepare los discursos, y le deje decir peripatético, cuando quiere decir extremadamente patético. Pero es que ayer, Pedro I, El Mentiroso, calificó una reunión que había tenido Feijóo con medio centenar de fiscales, de reunión a hurtadillas. En principio, me extrañó, porque hurtadillas significa de manera “furtiva, sin que nadie lo note”, y eso lo puedes hacer con una persona o dos, pero con medio centenar ya es más complicado, aunque siempre hay sótanos y locales de difícil acceso.

Así que traté de enterarme donde se había celebrado la reunión a hurtadillas, y resulta que tuvo lugar en el Hotel Claridge, de Madrid, un hotel de cuatro estrellas, y donde a nadie le impiden la entrada, ni siquiera a Bolaños. Vamos, cualquier día, el presidente, a una boda celebrada en los Jerónimos, un sábado al mediodía, la denomina boda secreta. Por cierto, Pedro I, El Mentiroso, estuvo acertado cuando envió a Bolaños a Cataluña, y la consejera, Laura Vilagrá, antes de la reunión, ordenó que requisaran el teléfono móvil personal del excelentísimo señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y memoria Democrática. Y estuvo acertado, porque el excelentísimo señor ministro entregó su móvil, sin una queja. Pero para organizar una bronca, Bolaños, no sirve. Cualquier ayudante de casting lo entiende al primer vistazo. Ahí -es una lástima que lo cesara- tenía que haber ido alguien del corte de José Luis Ábalos, que comienza a poner cara de enfado, y la gente, enseguida, le da la razón. Acuérdense del trajín de maletas en Barajas con la vicepresidente del gobierno narcotraficante de Venezuela. Mandas allí a Bolaños, y lo mismo no le dejan entrar al aeropuerto. La víctima de todo este lío de buscar problemas no es otro que el pobre candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid. Con un par de ideas más que se les ocurra en Moncloa, saca menos votos que Otegi en Soria. Como sigan ayudándole de esta torpe manera, le van a hundir su carrera, antes de cumplir los 40 años.







