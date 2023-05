La exigencia de Luis del Val a los sindicatos en el Día del Trabajador: “Pónganse a trabajar”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de ‘Herrera en COPE’ este #1De Mayo, #DíaDelTrabajador, en los sindicatos: en la labor que desempeñan y el papel que juegan en nuestra sociedad:

Los sindicatos son tan necesarios como los partidos políticos. Los sindicatos y los partidos políticos españoles comparten el escaso entusiasmo que generan para afiliarse a ellos y, también, que no viven de sus afiliados, sino de las subvenciones que reciben. En España, de cada diez trabajadores, sólo uno, aproximadamente, se afilia a un sindicato, y está dispuesto a gastarse cada mes, entre diez y trece euros para abonar la cuota, que tampoco es una barbaridad. La diferencia estriba en que, aunque un español no esté afiliado a ningún partido político, lo puede premiar o censurar cuando ese partido político se presenta a unas elecciones. En el sindicato, en cambio -tan subvencionado con el dinero de nuestros impuestos, como el partido político- sus elecciones son siempre internas, y no podemos, ni premiar, ni censurar. Quizás por eso, porque pase lo que pase tienen asegurada subsistencia, no miman mucho a su clientela, los trabajadores, ni les preocupa que en el resto de países de la OCDE tengan el triple de afiliación.

Otrosí, los sindicatos españoles están más politizados que sindicalizados, y se mantienen estabulados y tranquilos, cuando gobierna la izquierda, y se vuelven revoltosos y entusiasmados con manifestaciones frecuentes, si no están los suyos, olvidando que los suyos -los trabajadores- pueden ser de derechas, de izquierdas o de ahí me las den todas. Y, además, están anticuados, porque viven en un mundo de grandes empresas industriales que ya no existe, ignoran al autónomo y al pequeño empresario, y no ven venir las transformaciones tecnológicas. No se enteraron de que la informática y los cajeros automáticos costarían decenas de miles de puestos de trabajo en la banca y otros sectores, y no tengo información de que estén preocupados por la robóticas que dejará a millones de personas en la calle. Pero son necesarios. Tan necesarios como lo sería su mejora y hacer algo para que los liberados sindicales en las empresas -más de 50.000- supiéramos a qué se dedican. Repito, son necesarios, pero pasearse el uno de mayo con una bandera de la II República no creo que suscite mucho entusiasmo entre los trabajadores, ni pueda arreglar el paro de cerca de cuatro millones de españoles. Los sindicatos son muy necesarios. Pero, por favor, pónganse a trabajar.