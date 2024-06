Luis del Val: "Montero, se comporta con un espíritu más enardecido que el de un forofo del Betis"

Ayer se celebró un pleno para que el Gobierno controle a la oposición.

En realidad, desde hace más de 42 años, era al revés, los plenos se convocaban para que la oposición controlara al Gobierno, pero desde la llegada de Pedro I , El Mentiroso, es al revés, y la oposición hace preguntas, el Gobierno no contesta y, a continuación, el mismísimo presidente explica lo mal que lo está haciendo la oposición, con tanto ardor y entusiasmo, que no me explico cómo los del PP, al terminar el control al que les ha sometido el Gobierno, no se dan de baja en su partido y corren a pedir un carnet del PSOE.

Se ve que son duros de pelar, pero Pedro I, El Mentiroso, les va a meter en cintura, y que tengan cuidado, porque tienen enfadado al líder. Uno de mis hijos, cuando era muy pequeño decía “Toi farao, mu farao”, que, traducido al lenguaje que hablábamos los adultos, quería decir: “Estoy enfadado, muy enfadado”.

Pues Pedro I, El Mentiroso, esta farao, mu farao, y menos mal que la presidenta de su club de fans, y vicepresidente de su Gobierno, amén de ministra de Hacienda, Excelentísima señora doña María Jesús Montero, se comporta con un espíritu más enardecido que el de un forofo del Betis, cuando juega contra el Sevilla.

Tengo una ilusión, que no sé si veré cumplida. y es que, antes de uno de esos plenos del control a la oposición, le hagan una corta entrevista a la presidenta del club de fans, y le oiga decir a doña María Jesús, esode “Aquí vengo a darlo todo”, que es el santo y seña que resume el cociente intelectual de algunos futbolistas.

Menos mal que ha encontrado un remedio para curarse del enfado y es nombrar a los jueces él. Porque ha descubierto, con gran asombro, que es que los jueces se eligen entre ellos, como sucede en el resto de los países de la Unión Europea.

Yo me imagino que esta medida contará con un estudio previo del CIS (Centro de Información Sanchista) donde se deducirá que la inmensa mayoría de españoles estarán en contra de que los jueces, nombres a los jueces, y apoyarán que los jueces, a partir de dentro de nada, sean nombrados por doña Begoña Gómez y el hermano del presidente.

Conseguiremos así regenerar la democracia, dar una esplendorosa muestra de que familia que gobierna unida, permanece unida, a la vez que neutralizaremos esa negra leyenda de la rivalidad entre cuñados. Al revés, entre cuñados andará el juego. Y ya lo descubrió Alfonso Paso: Cuñado viene de una cuña.

