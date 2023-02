Luis del Val: "El ministro de Asuntos Exteriores demostró que tenía el saldo de palabras en negativo"

Al ministro de Asuntos Exteriores, y jefe de la diplomacia española, le preguntaron si estaba previsto que, en la cumbre con Marruecos, el Rey de Marruecos estuviera de vacaciones en Gabón, y el ministro cerró la boca, frunció levemente los labios, se puso a pensar, y un ayudante suyo les informó a los periodistas que la comparecencia había terminado. Como diría el embajador, Inocencio Arias, un diplomático se puede quedar sin presupuesto para cambiar las cortinas del salón de la embajada, o sin dinero para cambiar las viejas ruedas del coche oficial, pero no se puede quedar sin palabras, y el ministro de Asuntos Exteriores demostró que tenía el saldo de palabras en negativo. La culpa no es suya, sino de la fanfarria previa, donde la cumbre iba a alcanzar la cima del monte Atlas, luego la del Everest, y, al final, se quedó en la cumbre de una colina. Y mira que se hicieron cosas previas. Por ejemplo, los socialistas españoles votaron en contra de la condena de la Unión Europea a Marruecos por perseguir y encarcelar periodistas. No sólo marroquíes. El periodista español, Ignacio Cembrero, sufre el acoso judicial de Marruecos, sin que la diplomacia española haya dicho una palabra, y es que, ya hemos comprobado, se han quedado sin palabras.

Felipe González lo entendió enseguida y, cuando existían fricciones complicadas, entre España y Marruecos, pedía ayuda a Juan Carlos I; el entonces Rey de España llamaba por teléfono al Rey de Marruecos, y el asunto quedaba arreglado. Pero este presidente de Gobierno, como sube al vagón del AVE antes que el Rey, no lo ve, cree que no existe, y se las arregla sólo. Y él solo, sin consultar con nadie, le ha dicho a Marruecos que el Sahara es suyo, y el rey de Marruecos se marchó de vacaciones. Y, encima, no se llevó a Marruecos a Ione Belarra, que les podría haber proporcionado ideas a los marroquíes sobre cómo tratar a los bancos.

Las ganancias del BBVA se terminarían si nombraran a Ione Belarra presidente. Al minuto siguiente, los accionistas pondrían sus acciones a la venta, y tener una acción del BBVA sería como tener en el bolsillo un chicle de rebajas caducado. No sólo se habrían terminado las ganancias, sino que el banco estaría en la ruina… Y con estos bueyes hay que arar.