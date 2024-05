El Estado Islámico reivindica el atentado en el que fueron asesinados tres españoles en Afganistán

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) se atribuyó este domingo el atentado perpetrado el viernes en la ciudad de Bamiyán, en el centro de Afganistán, donde murieron tres turistas españoles y tres afganos.

La agencia Amaq, afín a los yihadistas, indicó en un comunicado publicado en Telegram que "turistas cristianos fueron objeto de un ataque armado en la ciudad afgana de Bamiyán" por parte de combatientes del Estado Islámico, que "atacaron un autobús turístico" mientras recorría la ciudad.

???????#Afghanistan:

Islamic State claimed responsibility for the #attack on foriegn tourists in #Bamyan.#ISIS#Kyrgyzstan#Bishkek#hamas#Israelpic.twitter.com/hkpf65fTm4