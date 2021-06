Luis del Val: "Los que alberguen miedo a que los aspirantes a totalitarios les llamen fachas no vayan a Colón"

Convocada por personas de demostrado amor a las libertades, como son Rosa Díez, a la que acaban de escuchar, y Fernando Savater, perseguidos y acosados por los totalitarios vergonzantes que abundan en nuestro país, se va a celebrar una concentración en la plaza de Colón, el próximo domingo. Pero, como decía al principio de semana, si usted cree que es más importante marcharse a la playa que manifestar su amor a la libertad de los ciudadanos, donde la igualdad ante la Ley sea auténtica, y no haya discriminación, por favor, márchese a la playa.

Si tiene miedo a que alguien de Bildu, ese partido formado por admiradores de los terroristas de ETA, y organizador de homenajes a los asesinos cuando salen de la cárcel, le llame facha por asistir a la plaza de Colón, haga el favor de no asistir. Porque no sólo ellos, los secesionistas catalanes del golpe de Estado, y el PNV, y la cúpula del PSOE de hoy, y los miembros de Podemos -que no dudan en proclamar que hay que destronar al Rey, abolir la Constitución y proclamar, no una República, sino un Estado Comunista- también le van a llamar facha.

Por favor, todos los que alberguen un miedo razonable a que estos aspirantes a totalitarios les denominen fachas, y eso les produzca desasosiego e incomodidad, que no se acerquen a la plaza de Colón el próximo domingo.

Y quienes crean que, concedidos los indultos, no seremos el hazmerreír de Bélgica y de Europa, cuando regrese Puigdemont, y el Gobierno haya sustentado que, en el incumplimiento de la euroorden, la Justicia belga tenía razón, y piense que eso no tiene importancia, por favor, absténgase de ir a la Plaza de Colón.

Y aquellos que acudan sin miedo a ser denominados fachas, porque, en una sociedad democrática, cuando el poder ejecutivo sojuzga al poder judicial y estalla la separación de poderes, comienza el camino hacia la descomposición, y crean que eso es muy grave para el futuro de sus hijos, y de sus nietos, esos sí, que acudan a la plaza de Colón. Y que no se envanezcan. Sólo recuerden que un grano minúsculo no hace una playa, pero reconozcamos, también, que de no ser por millones de granos minúsculos no habría playas donde extender la toalla de la libertad.