Luis del Val: "Les confieso que no me cabe un Koldo más. Tengo el estómago resistente"

Decía el médico y escritor Santiago Lorén, que el humor es lo único que nos permite aliviar las frustraciones. Tras el fracaso o la derrota, lo inmediato no es levantarse y volver a la lucha, sino que es necesario, antes, reírnos un poco de nosotros mismos, aplicarnos la ironía que regalamos a los demás para recordar que somos, como recuerda Pedro Ruiz, un escupitajo galáctico en una inmensidad inabordable.

A veces, la decepción no proviene de una equivocación nuestra, sino de comprobar el espeso y agotador ambiente que te rodea, esa sensación de estar rodeado y no poder escapar, estar encerrado en una habitación donde, al llegar a cualquier pared, aparece el servilismo, la corrupción, el egoísmo, la intolerancia o el unicornio del sectarismo.

Me ha sucedido esta mañana al escuchar a Sergio Barbosa y, luego, mirar las portadas de los periódicos. Desde el tonto que quiere censurar los museos a la lista que lleva cobrando siete mil euros mensuales por haber sido cesada de un cargo político. Desde el soberbio que anuncia que vamos a tener más asesores por ministro que ningún otro país sobre la tierra a la comprobación de que la inversión de capital extranjero en España sigue cayendo a más del 30 por ciento.

Desde el destrozo del prestigio de una institución como la Fiscalía a la persistencia del sociólogo más famoso de España, augurando que el PSOE adelanta en las encuestas al PP, fíjate qué cosas, y qué despistados andan los otros sociólogos.

Les confieso, que no me cabe un Koldo más. Tengo el estómago resistente, pero un Koldo más me puede provocar un grave trastorno, y me ha dicho el doctor Miguel Bufalá que se va de vacaciones y, encima como viene el verano, y se van a cerrar consultas por falta de personal, sin que la ministra de Sanidad haya podido abordar el problema, porque no le da tiempo, teniendo que asistir a tantas manifestaciones para protestar por lo mal que está la Sanidad. No me cabe un Koldo más. Ni medio.

Lo de las futuras embajadas vascas ya está firmado, se añadirán a las catalanas. y España, en el exterior, va a parecer el festival de coros y danzas del franquismo. Propongo que el personal vaya con barretina o boina, según el caso. Vivimos los días más largos del año: no los desaprovechemos hablando solo de estafadores y mentirosos.

Las fotografías de Luis del Val de la semana





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado