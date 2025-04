Maldini, crítico con el once de Ancelotti para jugar contra el Arsenal en Londres por un motivo concreto: "Sinceramente, no me gusta"

Carlo Ancelotti sorprendió con el once titular del Real Madrid en Londres, en el Emirates Stadium, en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Arsenal.

Courtois, tal como estaba previsto, recuperó la titularidad en la portería. En defensa, la novedad fue poner a David Alaba en el lateral zurdo. En el derecho, finalmente, situó a Fede Valverde. Asencio y Rüdiger ocuparon los puestos de centrales.

EFE Carlo Ancelotti, con gesto serio, en el banquillo del Real Madrid

Camavinga parecía fijo en el mediocentro, pero fue Luka Modric el encargado de acompañar al francés en lugar del uruguayo. El resto del equipo, el habitual en los once de gala: con Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Mbappé, en punta de ataque.

Ya generó cierta controversia la posible aparición de Alaba en el lateral zurdo, tal como pudo verse en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE del pasado lunes, donde varios comentaristas se preguntaban por qué Ancelotti preferiría a Alaba, con lo poco que ha podido jugar esta temporada, antes de Fran García, que viene con más rodaje.

Una vez confirmado el once del Real Madrid, quien no se mordió la lengua en Tiempo de Juego para criticar la decisión de Carlo Ancelotti fue el especialista en fútbol internacional, Julio Maldonado 'Maldini': "Hoy, sinceramente, a mí no me gusta tanto como a vosotros la alineación".

Maldini aseguró entender "lo de Valverde. Entiendo que a Valverde hay que ponerle de lateral, porque con un equipo que tienes en frente a Martinelli y a Lewis-Skelly, necesitas un jugador que defienda mejor que Lucas Vázquez".

Sin embargo, llevar a Valverde a la línea defensiva implica otro problema en el Real Madrid: "Eso de quitarle el centro del campo es un problema", comentó antes de incidir en lo que menos le gustó del once: "Yo no entiendo lo de Alaba, de verdad. Alaba, lo que he visto, no creo que esté para un partido de máximo nivel. Ojalá me equivoque", deseó.

Y señaló la parte del campo donde puede jugarse el partido: "Desde luego, frente al Arsenal tienen que hartarse a currar Vinicius y Rodrigo, porque si no, las bandas… Las bandas del Arsenal pueden definir el partido. Va a ser un partido muy difícil para el Madrid", pronosticó.