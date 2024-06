Luis del Val: "Sin Juan Carlos I no se hubieran construido los cimientos de la Transición"

No soy monárquico. Y menos de esos monárquicos untuosos, que se refieren al Rey, como un budista tibetano lo haría sobre el Dalai-Lama.

Pero soy un español profundamente agradecido a la monarquía, que a principio del decenio de los 70, después de venir de un largo viaje por el paraíso comunista, que decían que había tras el telón de acero, vio con sus propios ojos la falsedad del paraíso, y la estremecedora realidad de una dictadura bastante más estricta y cruel que la que teníamos en España.

De la mano de Mario Rodríguez Aragón, en París, me presentaron a personas interesantes: un tal Santiago Carrillo, un tal José Luis de Vilallonga -al que años más tarde tendría el honor de presentarle un par de libros en España- un tal Agustín García Calvo, una tal Luisa Isabel Álvarez de Toledo, más conocida como la Duquesa Roja, personas que construyeron aquello que se llamó Junta Democrática, el cimiento de la Transición.

Pero no se hubiera construido sin Juan Carlos I, durante cuyo reinado se produjeron 4 intentos de golpe de Estado, 4, aunque sólo se hable del de Tejero: dos siendo presidente del Gobierno Adolfo Suarez, y otros dos, siendo presidente Felipe González. Luego, se produjo el quinto intento, acaudillado por quien sería un Cobarde Prófugo, ya durante el reinado de Felipe VI.

No, no soy monárquico, pero en días como ayer, cuando escucho a ignorantes y lilas, secesionistas de un solo libro y comunistas disfrazados de bomberos del ecologismo, insultar a la monarquía, me convierto en un monárquico de primera división.

Cuando esta pandilla de tontos contemporáneos, me explican la Transición -que les pilló con el chupete o en la escuela de párvulos- se me agranda la figura de los dos reyes que hemos tenido, y me produce escalofríos imaginar que algunos de estos ejemplares fuera jefe de Estado.

Elijan de entre la pandilla, algunos machos o hembras, e imagíneselos de jefes de Estado como presidentes de la República. Puede producir risa, pero produce miedo que el sectarismo, la intolerancia, el adoctrinamiento, el desconocimiento y la soberbia llegaran al máximo poder, sin un freno. No, no soy monárquico, pero en días como ayer, me convierto en un monárquico agradecido y racional, que me impele a decir: Gracias, señor. Felicidades, Majestad.