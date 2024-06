Luis del Val despeja las dudas sobre la financiación “singular” para Cataluña: “Excelente, original, única”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en el término “singular” de esa financiación para Cataluña que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido a ERC para que facilite la investidura de Salvador Illa, ganador de las elecciones del pasado 12 de mayo:

Audio

Felipe González, contundente en los micrófonos de TRECE sobre la financiación singular para Cataluña El expresidente del Gobierno considera que habría que cambiar la Constitución y el Estatuto de Cataluña para que fuera posible una financiación singular como pide ERC 17 jun 2024 - 22:52





Como se emplea tanto el vocablo “singular”, he acudido al diccionario de la Real Academia Española y, en la primera acepción, dice “adjetivo, solo, único en su especie”. Y, en la segunda, lo define así: adjetivo, extraordinario, raro o excelente”. Con objeto de despejar las dudas, me he ido a consultar los sinónimos que le adjudica la Real Academia al término “singular” y son, entre otros, extraordinario, excepcional, irrepetible, único, excelente, particular, especial, original, notable…señero… etcétera.

Ya saben: la fiscalidad de Cataluña será original, especial, excelente, irrepetible, única, excepcional y extraordinaria. Y los socialistas que tengan domicilio en Andalucía, Cantabria, Canarias, Castilla, Extremadura, Valencia, etc., a ya saben que su fiscalidad, en cambio, será ordinaria, corriente, común y vulgar, adecuada a la categoría en la que queda clasificada su autonomía.





La ministra de Hacienda ya lo ha justificado hablando de la orografía singular de Cataluña. Hombre, si es por los Pirineos, la zona más alta corresponde a Aragón con el Aneto. Andalucía tiene en Sierra Nevada, y el Veleta supera en altura al Pirineo catalán, por no hablar de Canarias, donde el Teide vence a todos los anteriores con más de tres mil setecientos metros de altura. Pero antes de que aragoneses, andaluces y canarios se hagan ilusiones de poder ser también singulares, pierdan toda esperanza, porque no pueden extorsionar con sus votos al presidente del Gobierno.

Hablando de extorsiones, vamos a ver cómo presiona el Fiscal General del Estado a sus compañeros fiscales para que digan que la malversación es una virtud y no un delito, y que si el delito lo comete un secesionista, al ser una persona singular, excelente, irrepetible y especial, el delito se convierte en una virtud. Con lo duras que son las oposiciones a fiscales, y nunca les dijeron a estos hombres y mujeres que, un día, su porvenir profesional dependería, no de llevar a cabo su trabajo con dignidad, sino de obedecer a un jefe que ha prevaricado y ha cometido el delito de saltarse el secreto al que está obligado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Menos mal que, todavía, no ha sido detenido el juez Peinado, empeñado en seguir investigando a una persona tan singular como doña Begoña Gómez, esposa del presidente más singular de la UE, Pedro I, el Mentiroso.





Las 'fotografías del día' de la semana de Luis del Val

Luis del Val: “890.517 separatistas están amargando la vida a millones de catalanes y españoles"