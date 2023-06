Luis del Val, a Inés Arrimadas: “Hiciste lo que te permitieron, piensa que los españoles no te merecíamos”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de ‘Herrera en COPE’en Inés Arrimadas una vez que ha abandonado la política:

Creo recordar que una vez voté a Ciudadanos, así que el cierre por reformas, o sea, el cierre, me ha producido esa punzada de melancolía que te surge al ver que desaparece una tienda del barrio, a la que no solías acudir, pero cuya desaparición empobrece la oferta, a la vez que te sientes culpable, porque el fallo no ha sido todo del tendero, sino de la gente del barrio que no iba a comprar a la tienda.

Todas las personas que he conocido de Ciudadanos tienen la cabeza bien amueblada y no sueltan tonterías. Me sucedió lo mismo con Unión Progreso y Democracia, de la admiradaRosa Díez, que me suele enviar estimulantes whatsapp, y es incansable.

Debe suceder que, en España, esas delicatessen, que mezclan matices de liberalismo y socialdemocracia, no tienen éxito, y de ahí que se asiente el rotundo cocido con tres vuelcos, o la promesa de un asado que nunca llega.

El centro, esa abstracción, siempre termina fracasando en España. Le sucedió a mi querida UCD; a Roca Junyent y Antonio Garrigues Walker con el Partido Reformista Democrático; a Rosa Díez y, ahora, a Inés Arrimadas y tanta gente de valía que está detrás.

Parece que somos más de brocha gorda y de vendedores de crecepelo. Ahí tienes el éxito continuado de los nacionalistas que no van a dejar ni un calvo sin melena, ni un bajito que no se convierta en jugador de baloncesto, siendo nacionalista.

O los otros, que te proporcionan el milagro de volverte mujer, o ingeniero de caminos, con un acto de voluntad, o el mentiroso acérrimo, que te va a construir gratis el piso en el que nunca vivirás. Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y es verdad, si el pueblo no comprueba su error y rectifica.

El próximo 23 de julio tenemos la posibilidad de corregir el error o perseverar en él. Pero no estará Ciudadanos, y no es culpa de Albert Rivera, ni de Inés Arrimadas, sino de nosotros. Y la política no te elige la pareja, ni te aprueba los exámenes, ni te concede un empleo, ni te arregla la vida, pero te la puede volver más incómoda y áspera. La gente de Ciudadanos no te prometía la felicidad, pero te daban libertad para que la buscaras. Y eso es lo que debe hacer un político. Por cierto, suerte Inés. Hiciste lo que te permitieron. Y piensa que los españoles no te merecíamos.





Carlos Herrera también elogia la labor de Inés Arrimadas





Empezaba este viernesCarlos Herrera diciendo que “el día tiene un nombre” haciendo referencia a Inés Arrimadas, la gran protagonista tras anunciar este jueves su retirada de la política.

El comunicador ensalzaba la labor de Arrimadas al frente de Ciudadanos y su esfuerzo por España.