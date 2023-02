Luis del Val: "La ideología del transporte para el pueblo desconfía del aburguesamiento de los ingenieros"

Si la ministra de Igualdad hubiese sido la ministra de Transportes, el asunto de los túneles de Cantabria hubiera llevado un camino diferente, y ahora no estaríamos discutiendo, si el problema reside en que los trenes son más grandes que los túneles, o que el diámetro de los túneles es más estrecho que el de los trenes. No, ni mucho menos. En principio las advertencias llegadas al ministerio de Transportes se hubieran despreciado, porque la ideología del transporte para el pueblo y para la gente, desconfía del aburguesamiento de los ingenieros. Pese a las advertencias, la lumbrera de Galapagar, ministra de Transportes, hubiera dado la orden de que se siguiera adelante. Una vez aprobado el proyecto, el presidente del Gobierno, hubiera anunciado que, por fin, España se convertía, una vez más, en una adelantada de su tiempo y que, pronto, la mayor parte de los países, tanto en los túneles como en los trenes, seguirían el modelo progresista nacido en España. Ante la primera prueba de que el tren no cabía en el túnel, la lumbrera de Galapagar y ministra de Transportes hubiera señalado, con el coraje que le caracteriza, que la culpa la tenía el machismo de los ingenieros de obras públicas, que se aprovechan de la geometría para entorpecer el progreso de los trenes, los túneles y las mujeres. Inmediatamente se daría orden de que los trenes grandes intentaran introducirse en los túneles pequeños, y el tren se quedaría encajado. Al insistir, tren tras tren, todos encajados, y extenderse las imágenes del rescate, y ver que eso era una sangría de votos, el presidente del Gobierno anunciaría que o bien iba a ampliar los túneles, o bien achicar los trenes, a lo que la ministra de Transportes se opondría, porque aceptar eso sería aceptar las reclamaciones de los fachas del PP. Y, ayer, en el Círculo de Bellas Artes, se hubiera celebrado un homenaje a la ministra de Transportes, a la que abrazarían todas las premios Nobel de Podemos, quejándose del patriarcado machista, de la sociedad en general, de los ingenieros de caminos en particular, y de la complacencia del PSOE con los fachas. Menos mal que, al final del túnel se ve una luz, la del otro tren que viene en sentido contrario, pero no habrá choque, porque el tren también es más grande que el túnel, y se ha quedado empotrado.