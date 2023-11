Luis del Val: "Hemos abandonado a la mayoría de los catalanes que no son secesionistas"

Queridos hermanos bueyes, acatemos lo que viene y nada de mugir, porque ha dicho el jefe que es necesario hacer de la necesidad virtud. Si estás en problemas con el alquiler, y el casero te exige que quiere yacer con tu esposa, convéncela, porque hay que hacer de la necesidad virtud. Y si no es heterosexual, y lo que quiere es cometer nefando pecado contigo, vete bajándote los pantalones porque hay que hacer de la necesidad virtud.

Bueyes magistrados, de una limpia carrera, y que alcanzasteis nombramientos por el partido del que es hoy jefe de los bueyes, tragaos los escrúpulos, y pensad que una Ley de Desigualdad para extender la injusticia tiene difícil justificación, pero es por el bien de España.

Bueyes policías, que estuvisteis en Cataluña, y recibisteis el trato que recibían los negros en Louisiana, antes de la I Guerra Mundial, e insultaban a vuestra madre, y no os querían alojar en los hoteles, y a un compañero estuvieron a punto de matarlo, y más de cuatrocientos resultaron heridos… olvidadlo.

Olvidad también que, cuando llegue la Amnistía, estarán excluidos vuestros 45 compañeros, encausados por cumplir con su deber e intentar que los bárbaros no os vencieran. Habrá perdón para todos, pero no para los policías pendientes de juicio.

Queridos bueyes, que pensáis que esto no va con vosotros, no os quejéis cuando suban los impuestos, porque hay que pagar más de 80.000 millones a los separatistas y 7 millones al cobarde Prófugo, elevado ya a la categoría de presidente. Bueyes de las autonomías de toda España, que ni siquiera mugís, reconoced que somos inferiores, y que hemos abandonado a su mala suerte, a la mayoría de los catalanes que NO son secesionistas. Buenos días, millones de mansos.

