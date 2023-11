Luis del Val, sobre la jura de Leonor: "El protagonista de traer la Democracia a España estará ausente"

Esta mañana va a quedar en evidencia, que España no es país para abuelos. Y no lo digo sólo porque la etnia gitana les trate con respeto y consideración, y no los despache nunca hacia una residencia. Y no lo digo porque a las residencias llegan, cada año, abuelos con una edad más temprana. Y tampoco me refiero a la verdad estadística de que, en los meses de julio y agosto, en las fechas donde los hijos más facilidades tienen para visitar a sus padres, sean precisamente los meses donde menos visitas reciben.

Tampoco lo digo porque el progresismo no haya ampliado las unidades de dolor para trabajar con más entusiasmo en la eutanasia, que, mira, esa sí que quita el dolor de una manera definitiva. Lo digo, porque, hoy, en el acto de jura de la Constitución por la Princesa de Asturias, no va a estar presente su abuelo, porque parece que España no es un país para abuelos.

Lo invitarán más tarde, cuando no lo pueda ver nadie, y no le tengan que escuchar batallitas. Y tiene bastantes batallitas que contar. Porque con Felipe González hubo dos intentos de golpe de Estado, y otros dos con Adolfo Suárez. Y, en uno de ellos, se tuvo que poner el uniforme de capitán general de los Ejércitos y pudo pararlo.

Tenía entonces Pedro I, El Mentiroso, 9 años casi recién cumplidos. A lo mejor, por eso, es más condescendiente con los delincuentes que escapan de la Ley, y a ese cobarde prófugo le rinde homenaje llamándole presidente. Esta mañana, nos daremos cuenta de que la ausencia de medio centenar de diputados que mantienen al Gobierno son republicanos que odian al abuelo, a su padre y a la nieta. Pero le veo más porvenir a la nieta, como Reina, que al otro como presidente de la III República.

Al menos, por ahora, mientras a Juan Carlos I le aplauden en la calle, al otro lo abuchean, y sólo le aplauden los bueyes de su partido, y a puerta cerrada. Pero hoy el protagonista de traer la Democracia a España, estará ausente, porque parece que este no es un país para abuelos.