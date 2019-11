Luis del Val: “Fue en el siglo XIX cuando los liberales comenzaron a denominarse progresistas”

Cuando contemplé el abrazo entre Pedro Sánchez -el antiguo insomne- y Pablo Iglesias -el antiguo vecino de Vallecas- eché en falta dos cosas.

La primera, que el antiguo vecino de Vallecas, hoy domiciliado en Galapagar, no hubiera parafraseado a Bécquer recitando: “¿Qué es progresismo? dices, mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es progresismo? ¿Y tú me lo preguntas? Progresismo eres tú”. La segunda fue algún humedecimiento en los ojos de Pablo Iglesias, ni siquiera una furtiva lágrima del “Elixir d’amore”, sino esa acuosidad que subrayara la emoción del momento.

Hemos progresado tanto, tanto, desde ayer que, en 41 años de Democracia, se estableció que el Jefe del Estado, el Rey, llamaba a consulta a los líderes de los partidos con representación parlamentaria y el Rey encargaba a uno de ellos la formación del Gobierno.

Ahora, al Rey le envían a una dictadura sangrienta, como es Cuba, sostenida hasta hace poco por otra dictadura que tortura y mata, como Venezuela, y sin esperar a las consultas protocolarias, por su cuenta y riesgo, el presidente en funciones de reenganche, anuncia quién será el vicepresidente de un gobierno que todavía no se ha votado en el Parlamento y no se ha investido.

Todos tenemos prisas a la hora de renovar nuestro contrato de trabajo, pero a Pedro, el antiguo Insomne, se le notan tanto que parece que sea progresista saltarse los plazos de cortesía institucionales. Progreso proviene del latín “progressus” que significa ir hacia adelante. Puede uno ir hacia adelante camino de escalar una montaña o puede ir hacia adelante camino de un precipicio. Fue políticamente, en el siglo XIX, cuando los liberales comenzaron a denominarse progresistas. Los liberales. Y si sale alguna tesis doctoral de Pedro Sánchez diciendo que el progresismo lo inventó el PSOE no es cierto: lo que creó Pablo Iglesias -Pablo Iglesias Posse, no Pablo Iglesias Turrión, el vecino de Galapagar- fue el PSOE y UGT, precisamente en Casa Labra, al lado de la Puerta del Sol, donde fríen unos tacos de bacalao que son tradicionales, pero que a mí me parecen progresistas, porque producen bienestar, y el progresismo es avance en la cultura, en la comodidad, en la libertad, y en la convivencia. Lo más progresista que ha habido, lo que ha permitido los avances sociales de la Humanidad ha sido pasar del gobierno de los más fuertes y brutos al establecimiento de reglas y normas, dentro de la tribu. Sin normas, sin leyes, no hay avances posibles, por eso es impagable la herencia del Derecho que nos hizo Roma.

Y, por eso, que el latente vicepresidente del Gobierno, apruebe que cualquiera pueda cortar las carreteras que nos unen con Europa, y que su grupo participe en una votación en el Parlamento de Cataluña que el Tribunal Constitucional había dictaminado contra la Ley, me deja perplejo. Actuar por la fuerza para que las frutas, y las verduras, y las mercancías no lleguen al mercado, no es progresista: es una amenaza a la convivencia, y su falta de neutralización y castigo el camino seguro a la anarquía y a la dictadura del alboroto. Y presentarse ante la Prensa y no admitir preguntas, no es progresista, es lo que hacen los dictadores, como los que hay en Cuba, adonde han enviado al Rey de España.