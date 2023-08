Luis del Val: “La España que tanto miedo le da a Pedro Sánchez es la España de Felipe González”

Luis del Valpone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en lasverdaderas intenciones y miedos de Pedro Sánchez:

Ayer, lo entendí. Mi atontamiento habitual gozó de un minuto de destello y lo comprendí. Estaba viendo el vídeo de Pedro I, El Mentiroso, que ha salido de sus jornadas de profundas reflexiones, y me di cuenta de que no había entendido su mensaje de evitar que España regresara 30 o 40 años hacia atrás.





Soy un zopenco, lo confieso, pero observé con claridad su mensaje y es que, cuando Pedro I, El Mentiroso nos advierte de los peligros de regresar a la España de hace treinta o cuarenta años, nos está advirtiendo de los riesgos de volver a estar gobernados por el PSOE de Felipe González.

Porque la España que tanto miedo le da, y que tanto nos insiste en que nos cause el mismo miedo a nosotros, es la España de Felipe González, que gobernó desde 1982 hasta 1996, catorce años de una socialdemocracia que a Pedro I, el Mentiroso, le aterroriza.

El salto al pasado suyo es más intenso: es regresar al Frente Popular de 1936, a la coalición de separatistas, comunistas y socialistas. El PSOE de Felipe González, de la mano de los socialistas alemanes se volvió una socialdemocracia europea, mientras ahora es un PSOE maniqueo, que pretende dividir a España entre buenos y malos.

La España de Felipe González y de José María Aznar, que se ganaron el respeto de Europa y de Estados Unidos, ha sido transformada.

La prueba es que, no hace mucho, nos enfadábamos, porque Bélgica se negaba a cumplir una orden de busca y captura de un prófugo de la Justicia española. Bélgica actuó como si fuéramos una dictadura africana y no un país miembro de la Unión Europea. Puigdemont y Bélgica se mofaron de nosotros, y tampoco me consta que el ministro de Asuntos Exteriores de Rajoy le echara mucho entusiasmo al asunto, pero de esto hace ya seis años y, poco a poco, nos acercamos al enorme ridículo de que la orden de busca y captura se convierta en indulto e incluso se prepare un recibimiento popular para el Prófugo, que pasará, de ser el cobarde que huyó en un maletero, al héroe que lleva a la presidencia a Pedro I, El Mentiroso, dando la razón a Bélgica.

No me extraña que le produzca miedo volver a la España de hace treinta años: con Felipe González esta vergüenza que se prepara, y de la que nadie nos dará detalles, jamás se hubiera producido.









