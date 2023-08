Herraiz: “¿Por qué Sánchez hace un parón en sus vacaciones en La Mareta con un vídeo desprestigiando a Feijóo?

Audio

Cuando unos vuelven de vacaciones, otros se van. Pero el que sigue de vacaciones es Pedro Sánchez. Lo hace en La Mareta, en la isla de Lanzarote, donde el presidente ha tenido un detallazo. Que no se diga. Ha tenido el gesto de interrumpir las vacaciones, aunque sea por unas pocas horas. En realidad no sabemos si han sido unos pocos minutos.

Pero Sánchez no aparca sus vacaciones por cualquiera. Lo ha hecho por ti, si es que eres votante socialista. A ti va dirigido ese vídeo enlatado, ese mensaje grabado con el que quiere levantar la moral de la tropa, de eso que llama mayoría social. Son los que -te puedes imaginar- han votado a la izquierda, despreciando a los 11 millones cien mil españoles que han votado a PP, a VOX o UPN. Si eres uno de los que votaste a cualquiera de esos tres partidos, el presidente en funciones, de momento, te ignora.





Lo hizo primero con esa carta, cargada de agravios, de reproches, y con no pocas dosis de venganza. Esto es lo que destila el perdedor de las elecciones que se cree vencedor. Y que quiere enterrar cualquier mínima posibilidad de que Feijóo siquiera lo intente. Los que asegura que no son mayoría representan casi el 46% de los votos que se emitieron el 23J.

¿Por qué Sánchez hace un parón en sus vacaciones en La Mareta con este vídeo? ¿Por qué se presta a dedicar unos minutos de su tarde de domingo para contestar una carta a Feijóo para despreciarle? Es parte de una venganza que se gestó el mismo domingo electoral, en la sede de Ferraz, con ese lema guerracivilista del “No pasarán'.

Esto es lo que nos espera. Y es el frentismo que Sánchez ha mantenido en la carta del domingo y en el vídeo de este lunes. Con el PP, ni a cruzar la calle. Con Bildu, Esquerra y Junts, lo que quieran. El problema es que desde el PSOE exigen al PP transparencia en sus contactos con Vox mientras ellos negocian con los independentistas dentro del máximo secretismo.

El presidente del Gobierno no se va a reunir con Núñez Feijóo. Eso lo ha dejado claro. No tiene nada que hablar con el ganador de las elecciones. Y si quiere algo, que se ponga a la cola o a la altura de Bildu, con 6 diputados, o incluso del Bloque Nacionalista Galego o Coalición Canaria que tienen un diputado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





¿Cuál es el plan del PP?





¿Qué dicen en el PP? A Feijóo llevamos sin escucharle desde hace una semana. Desde el día de Santiago. Le leímos su carta del domingo y sabemos que quiere someterse a la investidura como ganador de las elecciones. Pero los números no le salen. La suma PP-Vox es insuficiente. Y por eso quiere hablar con Sánchez. Desde el PP, la portavoz Cuca Gamarra, pide a Sánchez que rectifique.





Por cierto. Gamarra descartaba cualquier conversación con el partido del fugado Puigdemont después de que uno de sus vicesecretarios, Pedro Rollán, deslizara que estaban dispuestos a hablar con Junts. En esto, la necesidad no tiene que llevar a la desesperación.

¿Se están produciendo contactos en la derecha? Evidentemente. Esto ya lo dijo Feijóo la semana pasada. Que habían hablado con UPN, con Coalición Canaria y también con Vox. En las últimas horas, hemos conocido la reunión entre el líder del PP y Santiago Abascal. Vox sigue mirando al PP como el gran responsable de la pérdida de 19 años y más de 600.000. Señalan a Feijóo y al mensaje del voto útil como el causante de todos sus males.

En público no se les escucha ni un ápice de autocrítica y se siguen situando como el timón de la derecha. El vicepresidente político, Jorge Buxadé, no entiende la estrategia del PP. Dice que están desorientados.

Aquí, PSOE y Sumar han pasado a PP y Vox por la izquierda e incluso por la derecha. Dejaron clara su relación y eso lo avalaron sus votantes. Feijóo y Abascal se dedicaron a cruzar mensajes e incluso reproches y el resultado fue el que fue.





La Gomera sigue sin luz 48 horas después del apagón





La noticia sigue en la isla de La Gomera. 48 horas después, 10.000 hogares siguen sin luz, donde miles de personas continúan sin luz. Se quedaron sin suministro en la madrugada del sábado al domingo tras un incendio en la central térmica de El Palmar. Endesa es la compañía responsable de esa central de producción eléctrica y cuando desde COPE les hemos preguntado sobre las causas del incendio, nos han contestado que lo están investigando.





Son 10.000 usuarios que no pueden encender la vitro, ni el microondas y que ven cómo todo lo que tenían dentro de la nevera se está perdiendo, si es que no lo ha hecho ya. Lo de encender el aire acondicionado o los ventiladores, no ha sido posible.

No pueden cargar los móviles. Esto tampoco ha sido lo peor porque el 80% de la isla ha sufrido las consecuencias de una incomunicación total por falta de cobertura. Nada. Cualquier actividad que te imagines, que en el día a día no le das importancia, pero que requiere de un enchufe o de un interruptor, no es posible.

Y no sólo eso. El corte de luz ha afectado al suministro de agua. Las estaciones de bombeo funcionan también con electricidad. Sin energía, no pueden elevar agua potable a los depósitos de cabecera. Y eso ha provocado que muchos hogares también hayan sufrido cortes de agua.

¿Se han resentido los servicios esenciales, los puntos neurálgicos? El puerto y el aeropuerto han podido seguir funcionando. También los grandes centros sanitarios, que cuentan con equipos electrógenos auxiliares. Esto ha permitido que sigan funcionando las unidades más urgentes. Sin embargo, hay consultorios en los que se han tenido que suspender las analíticas.

La avería no es menor. Y una vez que te he contado la situación, tras conocer las consecuencias, comienzan las preguntas. La primera es básica. ¿Cómo es posible que, en el año 2023, bien avanzado el siglo XXI, toda una isla se quede sin luz? En La Gomera, hay censados algo más de 20.000 vecinos. No llegan a 22.000. Pero estamos hablando de un destino turístico muy demandado que, durante todo el año, pero en especial en verano, atrae a miles de visitantes.

Esto díselo al que va a disfrutar de unos días de descanso y se encuentra con esto. Que no puede encender ni el aire acondicionado de la habitación.

Los daños en la hostelería son cuantiosos. Los bares, los restaurantes, acumulan estos días más provisiones de lo habitual ante la llegada masiva de turistas. Y tras dos días con las cámaras y los frigoríficos sin funcionar, lo han perdido todo o casi todo. Jonahy Santaella tiene un restaurante en la playa de Santiago.

Audio









Y luego está el capítulo de responsabilidades en el que, de momento, nadie asume ninguna. El Cabildo de La Gomera mira a Endesa, a la compañía responsable de esa central térmica. Los seis grupos calcinados tienen más de 35 años y el Cabildo dice que cuando llegan a los 25 de funcionamiento se tienen que renovar. El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo reconocía la gravedad de la situación.

Decía el presidente del Cabildo que en la central térmica donde se ha producido el incendio hay grupos electrógenos con una vida muy superior a la recomendada. Si tienen un periódico de vida útil de 25 años alguno tiene 35 o 40 años. ¿Qué dice Endesa? Que hay una ley que a ellos les impide renovarlos. Que tiene que ser el Gobierno central el que lo autorice. Y de momento, desde el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez no se han pronunciado.