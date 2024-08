Luis del Val: "En España nos sentimos importantes, tanto si recomendamos como si nos recomiendan"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” enBegoña Gómeztras conocerse los millones de euros pactados en sus recomendaciones a Globalia:

En el año 2018, cuando todavía ignorábamos que Pedro Sánchez se convertiría en Pedro I, El Mentiroso, la editorial Espasa me publicó un ensayo, titulado “Mi querida España”. Sé que es una grosería mencionar obras propias, pero no hay ánimo comercial, porque el libro está agotado. Y lo cito, porque uno de sus capítulos se titula “Recomendar y ser recomendado”, donde me hago eco de una anécdota que me contó Juan Van Halen.

Un catedrático tiene un hijo que se va a examinar con otro catedrático. Y el padre se lo advierte a su compañero. Al cabo del tiempo, su hijo recibe un aprobado del catedrático examinador. Al curso siguiente, la situación es al revés. Y el catedrático que dio un aprobado al hijo del otro catedrático, recibe la recomendación de su compañero, que tiene una hija que se va a examinar con él. Entonces, el catedrático le dice, a la recomendada hija de su compañero, que le va a hacer un examen oral. La chica se pone nerviosa, y acude al despacho. Allí, el catedrático le dice que se siente, toma un cenicero que había sobre la mesa -era la época en que se fumaba hasta en los hospitales- y le pregunta qué es lo que tiene en la mano. La chica se aturulla y balbucea que un cenicero. “¡Más alto! No la entiendo”. La chica, a punto de echarse a llorar, dice: “Un cenicero”. “Muy bien, un cenicero. Tiene usted un sobresaliente. Y dígale a su señor padre, que así se atiende la recomendación de un compañero”.

Me he acordado de la anécdota, al enterarme por el reportaje, que publican en el diario ABC, María Jesús Pérez e Isabel Vega, que la recomendación de doña Begoña Gómez a las empresas de Globalia, no se limitó a los 475 millones de euros para reflotar Air Europa, sino que alcanzaron a otras empresas del grupo, superando los 1.000 millones de euros, eso sí, debidamente troceados en cantidades menores para evitar posibles inspecciones de la Unión Europea, que era de donde venía el dinero.

En fin, parece que la saga de los que reciben recomendaciones con generosidad no se ha extinguido, lo que me produce la natural tristeza de que esto no es Alemania, aliviada por la constatación de que mi teoría de que en España nos sentimos importantes, tanto si recomendamos como si nos recomiendan, no fue una equivocación, ni una exageración.

