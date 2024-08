Luis del Val: “En el PSOE tendrán que regenerar personas como Javier Lambán"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en Javier Lambán y sus críticas a su partido, el PSOE:

Hace unos años coincidí en Zaragoza, con Javier Lambán, en una Feria del Libro. Me saludó con educada frialdad, y, luego, nos sentamos a dos metros uno de otro, y él se dedicó a firmar sus libros y yo los míos. Nada más. No cruzamos una sola palabra.

Digo esto para constatar que no le conozco, personalmente y, por tanto, estoy en condiciones objetivas de opinar sobre él, porque ni me encuentro preso de afectos y amistades, ni tampoco de manías. Y me ha gustado que, ante el rompimiento de la igualdad, ante la terrible discriminación por la que ha optado el PSOE, como si para que sea presidente de la Generalitat Salvador Illa, sea necesario que los socialdemócratas españoles renuncien a la aspiración fundamental de la igualdad, haya levantado su voz, en medio del silencio de sus compañeros de partido, que puede llegar a ser tan miserable como el silencio ante el pucherazo del tirano de Venezuela, y sus crímenes.





Ya solo falta que alguien del PSOE diga, como Errejón, con esa seriedad de los cínicos y los paniaguados, que en Venezuela se come tres veces al día. O sea, que ocho millones de venezolanos renunciaron a su tierra y se separaron de su familia para huir del paraíso del tirano, cuando podían comer tranquilamente, tres veces al día. Lo que Javier Lambán, denomina, con toda razón “una quiebra brutal de la igualdad” es, en efecto, una patada terrible a la igualdad, donde los ciudadanos son diferentes, no en razón de sus habilidades, de su inteligencia o de su esfuerzo, sino que se dividen en seres superiores y seres inferiores, según el lugar donde tienen su domicilio.

Vamos, un ser superior catalán, de Sabadell, se traslada a Calatayud y se convierte en un ciudadano de segunda. O, al revés, un tonto contemporáneo de Calatayud, se traslada a vivir a Barcelona, y se transforma en un ser superior. Tan estúpida discriminación no la aguanta un aragonés, y Javier Lambán es aragonés. Y yo. Y esa asunción de la melonada puede acabar con el PSOE, que hasta la llegada de Zapatero era un partido Constitucional, y que tendrán que regenerar personas como Javier Lambán. A no ser que prefieran que la socialdemocracia se vaya por el sumidero de la Historia, mientras aguantan en sus sillones hasta que eso llegue. Que llegará.

