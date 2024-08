Luis del Val: "España es el único país de la UE al que ha visitado una vicepresidenta de Maduro"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en la defensa de algunos ministros de las acciones de Pedro Sánchez:

Parece que la primera visita oficial del delegado de Esquerra Republicana en la presidencia de la Generalidad, Salvador Illa, va a ser a los Mossos d'Esquadra, bueno, a los jefes, porque creo que son 16.000 y le llevaría varios días saludar a todos, con lo educado que es don Salvador.

No sabemos si la visita es de consolación, para darles el pésame por el fallecimiento de su prestigio perdido, o, por el contrario, es para felicitarles por el descaro con el que se han pasado la orden de detención del Tribunal Supremo por el forro del pantalón de deporte.

Hay antecedentes: la obligación del 25% de las clases en castellano se la pasan los secesionistas por el forro del envoltorio de los pañuelos de usar y tirar. Y, mientras el delegado de Esquerra Republicana en la Generalitat, Salvador Illa, se dirige a desvelarnos su intención, ayer fue un día espléndido, en esa carrera de algunos ministros para ver quién hace más méritos antes su jefe, Pedro I, El Mentiroso.

El ministro de Interior declaró que no había dado órdenes en la frontera, porque el Cobarde Prófugo había dicho que iba a ir a Cataluña y los mossos se encargarían de él. Memorable. Ya saben, cuando algún terrorista anuncie a bombo y platillo que va a ir a Barcelona a poner un par de bombas, que pase la frontera de España por donde quiera, que el ministro de Interior, Grande-Marlaska, ya sabe que eso no es de su incumbencia.





Y, luego, está el ministro de Asuntos Exteriores -diplomático de carrera, aunque él se empeñe en demostrar que solo es tonto contemporáneo de carrera- observando los asesinatos del tirano de Venezuela, después del pucherazo totalitario, con esa cara que ponen las personas corteses ante un plato de pescado que huele a podrido. España es el único país de la UE al que ha visitado una vicepresidenta de Maduro, reconocida como narcotraficante, y ha traído unas maletas. Tampoco se enteró Marlaska.

¡Ah! Y no nos perdamos los méritos indudables de Margarita Robles, de quien depende el CNI, colaborador frecuente de los servicios secretos de Estados Unidos, del que no nos creemos que no supiera los movimientos del Cobarde Prófugo. De la noche a la mañana, no se han vuelto tontos, a no ser que recibieran instrucciones. Todo bajo control. Ya solo falta entregar la llave de la caja recaudatoria.





