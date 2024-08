Luis del Val: “Los atracos, ahora, en Cataluña, se llevarán a cabo con cortesía”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE”en los beneficios de Cataluña tras la investidura de Salvador Ila:

Audio

Ignacio Garriga, en 'Herrera en COPE': "Puigdemont es el ejemplo perfecto de la España de Sánchez" El secretario general de Vox ha asegurado que el regreso de Puigdemont fue "una auténtica vergüenza", con lo que protagonizamos "un espectáculo internacional bochornoso" Redacción Digital 13 ago 2024 - 10:35





Escuchas a uno de estos impúdicos secesionistas hablar de la llave de la caja, y sabes que estás ante un atracador, pero escuchas las maneras suaves de Salvador Illa, refiriéndose al plurinacionalismo, y estás ante el mismo atraco, pero guardando las formas.

Por eso, el ilustre tonto contemporáneo, Consejero de Interior, en funciones, explicó su asombro ante la huida del Cobarde Prófugo, porque no se esperaba que se comportara tan bruscamente como un Cobarde Prófugo. Es decir, que los atracos, ahora, en Cataluña, se llevarán a cabo con cortesía: “Por favor, que nadie se asuste, no se pongan nerviosos por las pistolas que llevamos en la mano, ni porque hayamos esposado al agente de seguridad de esta sucursal, pero esto es un atraco”.

Antes, escuchabas a unos de estos brutos secesionistas hablar de embajadas y te parecía una gilipollez de índole relevante, pero lo dice este señor de Esquerra, Salvador Illa… -bueno, es socialista nominal, pero hace lo que dice Esquerra- y a algunos hasta les parece razonable. ¿Por qué no va a tener una embajada Cataluña en Nueva Delhi? ¿O en Ottawa, con lo fresquito que se está allí ahora? En los últimos tres años Cataluña sólo ha gastado 15 millones de euros en sus embajadas de Monopoly. Muy poco. Y solo tiene 21 embajadas. Y España tiene 117. Y Estados Unidos 168.

No digo que el intrépido Salvador Illa le quiera mojar la oreja a Estados Unidos, pero Cataluña se merece tener tantas embajadas como España. Entre eso, y despachar a los pediatras que no sepan hablar catalán, la prosperidad -sobre todo de los nuevos embajadores y familias- va a llegar incontenible.

Por cierto, podrían nombrar embajador en Moscú al Cobarde Prófugo. Ya tiene experiencia en negociar con los espías de Putin, y a la Unión Europea le va a hacer una gran ilusión. Descontados los 15.000 millones de los que tanto se habla, quedan más de 70.000 millones de deuda. Irá aumentando, eso sí, sin invertir un euro en la terrible sequía que tiene a 200 municipios con racionamiento. Pero de eso, por la futura embajada en Nueva Delhi, no se van a enterar los hindúes. Discreción y buenas maneras. ¡Ah, y no hemos hablado todavía de los consulados. Si hay embajada en Ottawa, hay que tener un cónsul de Cataluña en Quebec. Salvador Illa: colócalos a todos, no se acabe el chollo cualquier día.





Las 'fotografías del día' de la semana de Luis del Val





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado