Cuando Podemos defendía los escraches que ahora condena

Las protestas contra el Gobierno, primero concentradas en la calle Núñez de Balboa de Madrid y después extensibles a toda España, no dejan de levantar ampollas. Ya son varios los miembros del Ejecutivo que han levantado la voz contra las manifestaciones. Sobre todo, por los escraches que han tenido lugar frente a las viviendas de Pablo Iglesias e Irene Montero y de José Luis Ábalos.

Son “manifestaciones populares de protesta contra una persona, generalmente del ámbito de la política o de la Administración, que se realizan frente a su domicilio o en algún lugar público al que deba concurrir” (según la RAE). Y llevan a muchos a fijarse en los ministros de Podemos. ¿Por qué?

En el pasado, cuatro de ellos defendieron de forma pública los escraches. Ahora, la Administración de la que forman parte los condena.

Pablo Iglesias

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 se ha mostrado muy crítico este martes en lo referente a los escraches. “Hoy es gente de derechas manifestándose en la puerta de mi casa. Mañana puede ser gente de izquierdas manifestándose en frente del apartamento de Ayuso, de la casa de los Espinosa de los Monteros o de Abascal”, ha afirmado en una entrevista en La Sexta.

Iglesias también ha comentado que él nunca ha defendido que se “vaya a casa de nadie”. Además, considera que hay que acostumbrarse a este tipo de situaciones cuando uno es un representante político de cierta importancia: “A la política hay que llegar llorado de casa”. Una de sus conclusiones es que “esto es malo y esto hay que evitarlo”.

Estas palabras son muy diferentes a las que Iglesias pronunció hace años sobre este tema. “Los escraches son el jarabe democrático de los de abajo”, aseveró en un monólogo para uno de sus programas televisivos en 2013. “Los escraches son un mecanismo democrático para que los responsables de la crisis sientan una mínima parte de sus consecuencias”, se pudo leer ese mismo año en su cuenta de Twitter.

Irene Montero

La ministra de Igualdad no ha comentado nada al respecto de las protestas frente a su domicilio, pero sí se manifestó en el pasado acerca de los escraches. “Escrache no es acoso, es interpelar a los diputados para que hablen con nosotros y no nos den la espalda”, escribió Montero en Twitter en 2013.

“No es acoso, es informar a diputados para que dejen de violar DDHH”, comentó también la ministra en su perfil de la red social de los 140 caracteres el mismo día en el que compartió la primera cita.

Yolanda Díaz

La ministra de Trabajo tampoco se ha pronunciado en la actualidad sobre los escraches. Sin embargo, sí lo hizo, de nuevo, en 2013. “Los escraches son la única arma que tienen las personas que sufren la consecuencia de la crisis para defenderse”, opinó la entonces viceportavoz de la Alternativa Galega de Esquerada (AGE) en una entrevista en Radio Nacional.

“El límite en el ilícito penal está en la aplicación de la violencia”, añadió Díaz, defensora de los escraches “siempre que sean pacíficos”.

Alberto Garzón

El ministro de Consumo ha criticado los ataques de la “derecha radicalizada”. Sin embargo, llegó a escribir en Twitter (sí, también en 2013) que “los escraches son la pacífica y legítima reacción de las víctimas, que responde ante el abuso del poder económico y sus cómplices”.

Los #Escraches son la pacífica y legítima reacción de las víctimas, que responde ante el abuso del poder económico y sus cómplices. — Alberto Garzón�� (@agarzon) March 24, 2013

Eso sí, en 2019 su opinión al respecto de este asunto ya había cambiado por completo. El líder de Izquierda Unida veía, aquel año, “inoportuno, innecesario y peligroso” un escrache sufrido por la hoy vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.