Luis del Val: “En días después, como el de hoy, lo mejor es acudir a la filosofía futbolística”

En días después, como el de hoy, lo mejor no es acudir a la filosofía clásica -Sócrates, Platón, Aristóteles- o a la filosofía oriental -Buda, Confucio, Lao-Tse- sino a la filosofía futbolística, que dominan los entrenadores de fútbol, acostumbrados a explicar tanto las amargas victorias como las dulces derrotas. No sólo están acostumbrados a interpretar los resultados, sino que lo hacen de una forma maestra.

Así, pues, el entrenador del Atlético Socialista, míster Pedro Sánchez, podría declarar: “Hemos ganado. Eso está fuera de toda duda, y en el fútbol están los que ganan y están los que pierden. Se podrá decir que, en el partido anterior, metimos tres goles más, pero hablar de tres goles entre 120 es referirnos a un porcentaje menor del dos por ciento. Somos los ganadores. Y quienes nos siguen están a más de 30 puntos de diferencia. No hemos perdidos, somos los que más goles hemos metido. Somos los ganadores”.

Por otro lado, el entrenador del Real Popular, míster Pablo Casado, podría manifestar: “Estamos ante un cambio de ciclo en esta Liga. Es cierto que no somos, de momento, los campeones, pero encabeza la clasificación un equipo cansado, que cada día juega más sucio, hasta el punto de que enfada a los fiscales de línea, y que, de partido en partido, se nota que va a menos. Tendrá que fichar a gentes que están en contra de la Liga, y eso sería la destrucción, pero nosotros vigilaremos de manera constante para que no suceda, porque a nosotros la Liga Española es lo que nos importa, incluso más que el resultado de nuestro equipo”.

El entrenador del Real Club deportivo VOX, míster Santiago Abascal debería manifestar: “Han intentado desclasificarnos, despacharnos del torneo, diciendo arteramente que pretendíamos destruir la Liga, pero es en el terreno de juego donde se deciden los partidos, y está claro que nuestra afición va tan en ascenso, que hemos más duplicado el número de goles y, aunque somos los terceros en la clasificación, a lo que aspiramos es a ser campeones. De eso, que nadie albergue dudas”.

El entrenador del equipo Atlético de Unidas Podemos, míster Pablo Iglesias, podría declarar: “No estamos desanimados. Después de que jugadores de nuestro equipo nos traicionaran y se convirtieran en rivales, copiando nuestro estilo de juego -algo por lo que ninguno de nuestros equipos rivales ha pasado- hemos resistido con mucho mérito. Sabíamos lo difícil que era el partido, pero hemos aguantado, aunque el cerrojo no sea lo más vistoso en fútbol”.

Por último, el entrenador del Club Deportivo Ciudadanos, míster Albert Rivera, cabría suponer que se manifestara así: “Hacemos el fútbol más bonito, el más vistoso. Pasamos la pelota y cambiamos de zona con una maestría que no tienen ninguno de nuestros rivales, pero está claro que fallamos a la hora del gol, y en fútbol, lo que cuentan son los goles. No tengo ningún apego al cargo de entrenador, y los socios decidirán, pero, con nosotros en el campo, el juego es más vistoso y más entretenido, y llevamos a cabo los regates más espectaculares. Creo que no nos hemos merecido este resultado”.

Lo malo no son las declaraciones, lo malo es que dentro de cuatro o cinco meses, volvamos otra vez a ser convocados a las urnas.