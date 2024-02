Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en la marcha de José Luis Ábalos del PSOE al Grupo Mixto y su expulsión de la militancia del partido por Pedro Sánchez:

Tanto en el ámbito privado, como en el literario, siempre me interesaron más los perdedores que los triunfadores. Incluso los perdedores que se creen triunfadores, como Madame Bovary o Don Quijote. Sólo traté a uno de esos triunfadores interesante, y fue Manolo Santana, a quien tuve la ocasión de tratar a través de nuestro común amigo, Paco Santos, pero, en general, los perdedores provocan muchas más sorpresas.

Por ejemplo, Pedro Sánchez, el echado a patadas de la secretaría general del PSOE, es mucho más interesante que Pedro I, El Mentiroso, tan empecinadamente arrogante, cínico y falsario. Y lo mismo me ha sucedido con José Luis Ábalos, del que ni siquiera me inquietaba sus atisbos de displicencia, pero me sedujo su brillante actuación en la rueda de prensa, donde anunció que ya no iba a decir a las Montero, Puentes, Alegrías, y demás sumisa familia, lo de “¿tú también, Bruto?”, sino que se iba, dejándoles, de momento, inquietos.





Sospecho que el culpable de esta marcha airada, y un punto rencorosa, la tiene la soberbia de Pedro I, el Mentiroso, quien no soportó mantener una larga, paciente y afectuosa conversación, con el hoy ofendido, tratando de vestir la desagradable petición con una envoltura de afecto, aunque fuese fingido.

Pero el jefe es tan soberbio, que la simple propuesta de bajarse del Falcon y tener que someterse a esa tortura, le desagradaba demasiado. No es que esté prohibido despedir, cesar y cambiar, ni siquiera pisar callos, pero no hay que llevar a cabo esas acciones con tanta altanería que humillen y acorralen al agraviado.

Y un acorralado nunca se sabe cómo va a reaccionar. Los hay que aceptan el destino y hacen las maletas, los hay que intentan dar giros bruscos a su vida, y los hay que reaccionan con coraje, aunque sepan que tienen la batalla perdida, y éste ha sido el caso, con agravio comparativo incluido, porque Pedro I, El Mentiroso, no le ha pedido responsabilidades al electricistas, o sea, a Santos Cerdán, que fue el gran valedor de Koldo, el que lo rescató de la portería del puticlub, y le ayudó a hacerse un comisionista de provecho.

O sea, Ábalos a la calle, y Santos Cerdán el negociador de corriente alterna con el cobarde Prófugo. Es un desprecio hacia Ábalos tan enorme, que ha provocado la primera rebelión al zar.





El análisis de Carlos Herrera sobre la escenificación de Ábalos tras dejar al PSOE





En su monólogo de este miércoles, Carlos Herrera ha analizado lo sucedido el martes en el que se cumplía el ultimátum del PSOE a José Luis Ábalos a renunciar a su escaño y como bien recordaba el locutor de 'Herrera en COPE', José Luis Ábalos no ha aceptado el ultimátum del partido, no renuncia a su condición de diputado, se pasa al Grupo Mixto”.

Analizaba Herrera, sobre todo, la puesta en escena de Ábalos anunciando su decisión: “lo más llamativo fueron las formas, la manera en que Ábalos ha dado un portazo rotundo y destemplado al ultimátum que le dio su partido el día de ayer".