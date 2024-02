Herrera: "Ábalos no solo ha desafiado la autoridad de Sánchez, le ha arrebatado la épica de la resistencia”

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de la jornada que pasa entre otros asuntos por la marcha de José Luis Ábalos al Grupo Mixto que complica aún más al Gobierno su ya retorcida mayoría parlamentaria.

"Qué jornada más interesante ayer para políticos y periodistas y ojo, la de hoy también lo va a ser con la sesión del de control en el Congreso al presidente del Gobierno", ha comenzado Carlos Herrera.

El titular ya lo saben, "José Luis Ábalos no ha aceptado el ultimátum del partido, no renuncia a su condición de diputado, se pasa al Grupo Mixto. Estos son hechos es muy importantes porque la coalición de gobierno en apenas tres meses ha perdido cinco diputados y eso lo veremos más tarde".

Pero lo más llamativo de ayer, advierte el comunicador, "fueron las formas, la manera en que Ábalos ha dado un portazo rotundo y destemplado al ultimátum que le dio su partido el día de ayer".

"Élpodía haber ido en silencio, callándose, podía haber hecho un comunicado, pero no ocurrió así, compareció personalmente, aquello fue todo un festival porque su comparecencia fue un recital que desautoriza por completo la actual dirección socialista".

"Ábalos no solo ha desafiado la autoridad de Sánchez, es que le ha arrebatado la épica de la resistencia. Hoy Ábalos es el Sánchez que echaron por la ventana del Comité Federal de su partido hace unos años y que apela a la militancia para defender su causa. Ayer Ábalos demostró que es un político con recursos y la verdad sea dicha, con más inteligencia de la que le habíamos reconocido".

Carlos Herrera lo ve como "un desafío evidente a la autoridad de Sánchez". "Le dio tiempo a edificar un discurso que se puede creer o no, pero que es inteligente, es un discurso medido, más convincente que las frases de manual que recitan los portavoces del partido y del Gobierno. En 25 minutos tocó todas las teclas para construir el relato que necesita ahora mismo. El primero, la defensa de su inocencia, ni siquiera de su presunción de inocencia, porque él dijo 'no me acusa nadie de nada', la verdad es que por ahora tiene razón".

Su rebeldía, añade "va contra la dirección del PSOE, eso es lo interesante".

Para Herrera, "un gobierno que pierde cinco diputados en unos meses, es un gobierno en descomposición y el Grupo Mixto parece el metro en hora punta, es el grupo de los resentidos, porque ahí hay Podemos, Ábalos y ocho diputados de los cuales cinco proceden de la mayoría del gobierno, es algo inédito".

Y bueno "esa sesión de control de hoy, seguramente puede ser una carnicería, ya veremos, desde luego va a ser apasionante".

El truco del ventilador

A los socialistas "ya solo les queda el truco del ventilador, que lo intentan utilizar con profusión, pero es un truco demasiado viejo, quizá un poco cansino, sobre todo cuando no dejan de aparecer novedades del asunto".

Lo más interesante también es la irrupción de Europa en este asunto. "A Europa le mosquea, o le molesta mucho, que se utilicen fondos europeos con fines no demasiado claros o con un trasiego de dinero de ida y de vuelta no demasiado claros".

En este sentido recuerda que "la Fiscalía Europea ha solicitado a la Audiencia Nacional la información del caso una vez que se ha constatado la afectación de fondos europeos para contratar la red de comisionistas. Hasta 15 millones de fondos europeos.Hoy además sabemos que desde el gobierno de Baleares se certificó a Europa la idoneidad de las mascarillas compradas a la empresa Soluciones y Gestión cuando se sabía que eran inservibles y eso afectaría al gobierno de Paqui Armengol, hoy presidenta del Congreso, pero también en Canarias crecen los problemas para el expresidente, Víctor Torres porque la Fiscalía ha presentado una querella por un fraude de 23 millones en material sanitario que no llegó a entregarse, es decir que este fraude ha sido detectado por la Agencia Tributaria.

La imagen del Rey

Por otro lado, el comunicador destaca una imagen "interesante", "la del rey Felipe VI ayudando a caminar a su padre Juan Carlos a la salida del funeral por Constantino de Grecia ayer en Windsor, en Londres. Todos sabemos que hay imágenes que tienen mucho valor. Esta imagen tiene un valor innegable. No es un valor dinástico, ni cambia nada en las relaciones que seguramente no son fáciles padre e hijo, pero es una imagen de pura humanidad, que es la imagen de un hijo ayudando a un padre, mayor con dificultad de locomoción, por así llamarlo. Quien lo haya pensado en Zarzuela ha acertado. And I think, this is the way", concluye.