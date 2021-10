Luis del Val: "Biden sabe quién está en el gobierno de España, lo que hace y lo que deshace"

La sombra de Venezuela sobre España es más alargada que la del ciprés sobre un cementerio a la hora del crepúsculo. Fíjense sólo en los datos de esta semana.

.-Uno. ABC publica hoy, en exclusiva, que la visita de Delcy Rodriguez a Barajas no fue una parada técnica, sino que tenía habitación de hotel reservada, y cita con el ex presidente Zapatero.

.-Dos. El Pollo Carvajal muestra contratos, con la firma de Hugo Chávez, para que se entreguen casi seis millones de euros a la fundación de Pablo Iglesias, Monedero y Jorge Verstrynge, citados en el documento. Imaginen que se descubriera que una dictadura de derechas, tipo Pinochet, le hubiera entregado al fundador de Vox una cantidad de dinero semejante, la que se hubiera armado.

.-Tres. Muere en la prisión el general, que fuera ministro de Defensa de Hugo Chavez, Raúl Baduel. Primero, fue amigo de Chávez, pero el general, cuando vio la deriva de corrupción y narcotráfico, se convirtió en enemigo de Maduro, y éste, claro, lo encarceló, le torturó y ha muerto. Ni siquiera se lo comunicaron a la familia.

.-Cuatro.- En el Congreso de los Diputados se presenta una moción para que Venezuela sea declarada como una dictadura y ¿adivinan quién no está de acuerdo, amén de Podemos? Exacto, los socialistas no creen que Venezuela sea una dictadura.

.-Quinto.- El presidente de Estados Unidos convoca a los 30 países más importantes de Occidente para formar un equipo común frente al terrorismo digital. España no está invitada. Estaña ocupa el puesto noveno o el decimotercero, según los años, pero ahora no aparece ni en el trigésimo. ¿Tanto hemos descendido? Puede que Biden no sea el chico más listo de la calle, pero sabe quién está en el gobierno de España, y lo que hace y lo que deshace. Para eso está la embajada, y, sobre todo, sus servicios de información por los que conoce más de lo que ocurre en España que usted y yo. Esa sombra alargada perjudica nuestro presente y nuestro porvenir, y oscurece y tiñe de desconfianza nuestras relaciones internacionales. Pero sirve para que Pedro I, El Mentiroso, sea presidente.

